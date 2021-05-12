Волшебные открытки Ураза Байрам 13 мая 2021 года от дизайнера и красивые поздравления мусульманам

После искушения в месяц Рамадан,
Мы читаем Коран на Ураза-байрам,
Провожаем пост, оживает душа,
Жизнь так прекрасна, жизнь хороша.
Мечеть уж открыта, зазывает людей,
Без искушений молитесь теперь,
Аллах нас услышит и примет слова,
Что жизнь так прекрасна, жизнь хороша.
Великий для народа праздник настал,
Встречай мусульманин Ураза-байрам,
Свободное тело и дышит душа,
Ураза-байрам поздравляю тебя.
Поможет родным, и нищим дадим,
Деньгами и пищей им воздадим,
Ислам призывает подать руку тем,
Кому не везет с решеньем проблем.
Перед Аллахом месяц вы отчет держали,
На чистоту свою вы душу проверяли,
Аллах за все дела вам милость ниспошлет,
И счастьем наградит на много дней вперед.
Мы поздравляем с праздником вас Ураза Байрам!
Желаем радости и крепкой веры вам!
Кавказского здоровья, терпения, удачи,
И становилась чтоб душа богаче.
К добру и благочестию по-прежнему стремитесь,
Со всеми, кто нуждается, заботой поделитесь.
Пусть все сегодня получают поздравления -
Знак милосердия, любви и уважения!
Мы проводим пост великий – Рамадан,
И поступим как велит для нас Коран,
Разговеться надо в Ураза-байрам,
Это праздник в передышку людям дан.
Я желаю, чтобы каждый был бы сыт,
Поступал как Мухаммад тебе велит,
Чти молитву и о предках не забудь,
Своим словом надо близким помянуть.
Источник: pozdravik.ru