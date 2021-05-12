Побывавшее в космосе вино продают за $ 1 млн

Сказать, что эта бутылка вина «не из этого мира», было бы довольно справедливым заявлением.
Бутылка французского вина Pétrus 2000, первоначально оцененная в 10 000 долларов за бутылку, вернулась из космического путешествия вместе с 11 другими бутылками вина в январе этого года. Товары находились на Международной космической станции более года и сейчас продаются за 1 миллион долларов.
Лондонский аукционный дом Christie's сообщил Associated Press, что, по их мнению, ценник не станет препятствием при продаже бутылки, поскольку, по их мнению, ценители будут готовы заплатить цену.
В ноябре 2019 года европейский стартап Space Cargo Unlimited отправил в космос 12 бутылок вина Бордо. По данным Quartz, он был отправлен на ракете, созданной NASA, занимающейся коммерческими грузовыми перевозками Northrop Grumman . Николя Гом, соучредитель Space Cargo Unlimited, официально назвал операцию «Миссия МУДРА».
5 лет назад мы отправились в невероятное путешествие. Земля меняется. Нам нужны новые решения для сельского хозяйства завтрашнего дня. Миссия WISE намерена исследовать их благодаря Space. А Миссия МУДРА меняет то, как мы изучаем науки о жизни в космосе, благодаря ... вину.
- Николас Гом (@nicolas_gaume) 2 ноября 2019 г.
«Нам нужны новые решения для сельского хозяйства завтрашнего дня», - говорится в твите Гауме 2 ноября 2019 года, в тот же день, когда вино было отправлено на орбиту. «И Миссия МУДРА меняет то, как мы изучаем науки о жизни в космосе благодаря ... вину».
«Вино - это место, где <исследования> нашли большую часть микробиологии, и вино может быть ключом к действительно уникальному решению микробиологии», - сказал Гом также Quartz.
Главный шаг в понедельник для #MissionWISE - наши 12 бутылок вина и 320 виноградных растений вернутся на Землю с МКС - За будущее виноградарства и сельского хозяйства! https://t.co/MEXrOcSeXz
- Space Cargo Unlimited (@SpaceCu) 9 января 2021 г.
Вино приземлилось на Землю 13 января этого года на космическом корабле SpaceX Cargo Dragon.
«Мы очень рады сообщить, что все бутылки пережили 438 дней и 19 часов полета на МКС - более 300 000 000 км на скорости 28 800 км / ч - в ZeroG», - написала Space Cargo Unlimited на следующий день.
Бутылки хранились закрытыми до конца февраля, как сообщает Associated Press , а затем в марте компания вместе с лучшими знатоками и экспертами Франции дегустировала вино. Исследователи провели свои испытания после дегустации вин.
Тим Типтри, международный директор отдела вина и спиртных напитков Christie's, сказал AP, что «вино космической выдержки было выдержано в уникальной среде почти нулевой гравитации на борту космической станции».
«Это просто очень гармоничное вино, которое обладает способностью превосходно стареть, поэтому оно было выбрано для этого эксперимента», - добавил Типтри. «Очень обнадеживает то, что это было восхитительно по возвращении на Землю».
Штопор, сделанный из метеорита, идет с вином на частной продаже Christie, сообщает AP.
Хотя это был довольно необычный и чрезвычайно дорогой эксперимент, Pétrus 2000 - не первое космическое вино. В 2012 году уроженец Норвича Ян Хатчеон представил Каберне Совиньон под названием Meteorito, который он создал на своем винограднике. По данным Drinks Business, для его созревания использовался «метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет из пояса астероидов между Марсом и Юпитером» .
Источник: newsweek.com