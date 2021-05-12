Побывавшее в космосе вино продают за $ 1 млн
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Побывавшее в космосе вино продают за $ 1 млн

10:51:125/12/2021,UTKARSHA LAHARIA
0

Бутылка французского вина Pétrus 2000, первоначально оцененная в 10 000 долларов за бутылку, вернулась из космического путешествия вместе с 11 другими бутылками вина в январе этого года.

Вино, совершившее путешествие в космос, продается с ценой в 1 миллион долларов

Сказать, что эта бутылка вина «не из этого мира», было бы довольно справедливым заявлением.

Бутылка французского вина Pétrus 2000, первоначально оцененная в 10 000 долларов за бутылку, вернулась из космического путешествия вместе с 11 другими бутылками вина в январе этого года. Товары находились на Международной космической станции более года и сейчас продаются за 1 миллион долларов.

Лондонский аукционный дом Christie's сообщил Associated Press, что, по их мнению, ценник не станет препятствием при продаже бутылки, поскольку, по их мнению, ценители будут готовы заплатить цену.

В ноябре 2019 года европейский стартап Space Cargo Unlimited отправил в космос 12 бутылок вина Бордо. По данным Quartz, он был отправлен на ракете, созданной NASA, занимающейся коммерческими грузовыми перевозками Northrop Grumman . Николя Гом, соучредитель Space Cargo Unlimited, официально назвал операцию «Миссия МУДРА».



5 лет назад мы отправились в невероятное путешествие. Земля меняется. Нам нужны новые решения для сельского хозяйства завтрашнего дня. Миссия WISE намерена исследовать их благодаря Space. А Миссия МУДРА меняет то, как мы изучаем науки о жизни в космосе, благодаря ... вину.


- Николас Гом (@nicolas_gaume) 2 ноября 2019 г.


«Нам нужны новые решения для сельского хозяйства завтрашнего дня», - говорится в твите Гауме 2 ноября 2019 года, в тот же день, когда вино было отправлено на орбиту. «И Миссия МУДРА меняет то, как мы изучаем науки о жизни в космосе благодаря ... вину».

«Вино - это место, где <исследования> нашли большую часть микробиологии, и вино может быть ключом к действительно уникальному решению микробиологии», - сказал Гом также Quartz.



Главный шаг в понедельник для #MissionWISE - наши 12 бутылок вина и 320 виноградных растений вернутся на Землю с МКС - За будущее виноградарства и сельского хозяйства! https://t.co/MEXrOcSeXz


- Space Cargo Unlimited (@SpaceCu) 9 января 2021 г.


Вино приземлилось на Землю 13 января этого года на космическом корабле SpaceX Cargo Dragon.

«Мы очень рады сообщить, что все бутылки пережили 438 дней и 19 часов полета на МКС - более 300 000 000 км на скорости 28 800 км / ч - в ZeroG», - написала Space Cargo Unlimited на следующий день.

Бутылки хранились закрытыми до конца февраля, как сообщает Associated Press , а затем в марте компания вместе с лучшими знатоками и экспертами Франции дегустировала вино. Исследователи провели свои испытания после дегустации вин.

Тим Типтри, международный директор отдела вина и спиртных напитков Christie's, сказал AP, что «вино космической выдержки было выдержано в уникальной среде почти нулевой гравитации на борту космической станции».

«Это просто очень гармоничное вино, которое обладает способностью превосходно стареть, поэтому оно было выбрано для этого эксперимента», - добавил Типтри. «Очень обнадеживает то, что это было восхитительно по возвращении на Землю».

Штопор, сделанный из метеорита, идет с вином на частной продаже Christie, сообщает AP.

Хотя это был довольно необычный и чрезвычайно дорогой эксперимент, Pétrus 2000 - не первое космическое вино. В 2012 году уроженец Норвича Ян Хатчеон представил Каберне Совиньон под названием Meteorito, который он создал на своем винограднике. По данным Drinks Business, для его созревания использовался «метеорит возрастом 4,5 миллиарда лет из пояса астероидов между Марсом и Юпитером» .

Это просто очень гармоничное вино, которое обладает способностью превосходно стареть

Источник: newsweek.com

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
виноаукционкосмос"PARUS medical resort &amp; spa"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хотели бы попробовать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Расстрелявший казанскую школу студент создал Telegram-канал за 20 минут до расправы
    10:36:40 5/12/2021
    Расстрелявший казанскую школу студент создал Telegram-канал за 20 минут до расправы
    С Вознесением Господним католические поздравления и картинки на 13 мая 2021 года
    10:20:25 5/12/2021
    С Вознесением Господним католические поздравления и картинки на 13 мая 2021 года
    Суд арестовал Ройзмана за незаконные акции в поддержку Навального
    10:09:44 5/12/2021
    Суд арестовал Ройзмана за незаконные акции в поддержку Навального
    Сколько пособий на детей от трех до семи лет уже выдали, объявил Мишустин
    9:55:42 5/12/2021
    Сколько пособий на детей от трех до семи лет уже выдали, объявил Мишустин
    Когда сажать картофель в мае 2021: подготовка клубней к посадке и наиболее благоприятные даты
    9:36:15 5/12/2021
    Когда сажать картофель в мае 2021: подготовка клубней к посадке и наиболее благоприятные даты
    Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"
    9:25:16 5/12/2021
    Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"
    Католические праздники в июне 2021 года: календарь
    9:20:32 5/12/2021
    Католические праздники в июне 2021 года: календарь
    Жадность причиной роста цен на продукты назвал Мишустин
    9:01:23 5/12/2021
    Жадность причиной роста цен на продукты назвал Мишустин
    Спалившему 100 домов поджигателю грозит уголовное наказание в Новосибирской области
    8:39:38 5/12/2021
    Спалившему 100 домов поджигателю грозит уголовное наказание в Новосибирской области
    Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели
    8:20:00 5/12/2021
    Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели