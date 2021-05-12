Суд арестовал Ройзмана за незаконные акции в поддержку Навального

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана посадили на девять суток в спецприемник.
После рассмотрения трех протоколов суд принял решение назначить по двум из них в качестве наказания по 9 суток, по третьему — 30 часов общественных работ. Сроки по каждому протоколу не суммируются, а исчисляются одновременно. Юрист экс-мэра Юлия Федотова сообщила, что будет обжаловать приговор.
Ранее, 23 марта, Ройзмана за участие в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального суд приговорил к штрафу размером в 40 тысяч рублей.
В 2013 году Евгений Ройзман был избран мэром Екатеринбурга и проработал на этой должности до 2018 года. В настоящее время он сотрудничает с радиостанцией «Эхо Москвы".