Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"
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Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"

9:25:165/12/2021Фото: © 2gis.ru
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Причина иска — неоплаченные 655 тыс. рублей. Ранее иски к «Золотой долине» подавали другие коммунальные службы города.

ТСЖ "Золотая долина" может быть признано банкротом

ТСЖ «Золотая долина», созданный в поселке таун-хаусов недалеко от Бердска и Обского моря, оказался должником.

С требованием оплатить 655 тыс. рублей подала иск о банкротстве данного ТСЖ энергетическая компания «Новосибирскэнергосбыт». Ранее иски к «Золотой долине» подавали и другие коммунальные службы города.

ТСЖ «Золотая долина» зарегистрировано на Бердском шоссе по улице Рыбацкой. Поселок из пяти таун-хаусов находится в Советском районе Новосибирска. Двухкомнатные квартиры в них продаются по 7-7,5 млн рублей. Цена квадратного метра составляет около 80 тыс. рублей.

По данным сервиса «Контур-Фокус», владельцами ТСЖ «Золотая долина» являются Ольга Сеник, Шавкат Сингатулин и Дмитрий Морозов. Ранее к данной организации предъявляли иски компании «Экология-Новосибирск» (оператор по обращению с отходами) и ФГУП «УЭВ» (коммунальные услуги), пишет тайга.инфо.

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