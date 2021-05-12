Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"

ТСЖ «Золотая долина», созданный в поселке таун-хаусов недалеко от Бердска и Обского моря, оказался должником.
С требованием оплатить 655 тыс. рублей подала иск о банкротстве данного ТСЖ энергетическая компания «Новосибирскэнергосбыт». Ранее иски к «Золотой долине» подавали и другие коммунальные службы города.
ТСЖ «Золотая долина» зарегистрировано на Бердском шоссе по улице Рыбацкой. Поселок из пяти таун-хаусов находится в Советском районе Новосибирска. Двухкомнатные квартиры в них продаются по 7-7,5 млн рублей. Цена квадратного метра составляет около 80 тыс. рублей.
По данным сервиса «Контур-Фокус», владельцами ТСЖ «Золотая долина» являются Ольга Сеник, Шавкат Сингатулин и Дмитрий Морозов. Ранее к данной организации предъявляли иски компании «Экология-Новосибирск» (оператор по обращению с отходами) и ФГУП «УЭВ» (коммунальные услуги), пишет тайга.инфо.