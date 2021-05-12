С Вознесением Господним католические поздравления и картинки на 13 мая 2021 года

Пришёл к нам праздник Вознесенье,
Светлый и красивый день,
У Господа мы просим все благословенья,
Чтоб радостью жизнь сияла, и не падала тень.
Желаю всем удачи и терпенья,
Здоровья крепкого, везенья, вдохновенья,
Пускай всегда сбывается мечта,
Пусть ангел вас хранит от бед и зла.
В этот день на небеса Иисус вознёсся,
Нас благословив на добрые дела,
К спасенью путь нам верный указал,
И ради грешных нас страдал.
Сегодня праздник Вознесения, поздравляем,
Благодати вам Господней искренне желаем,
Пусть птица счастья прилетает к вам всегда,
Счастья вам, улыбок и семейного тепла.
Колокольный звон мы слышим там и тут,
Люди в храмы радостно идут,
Творец вознёсся к небесам,
Дорогу верную нам указав.
Пусть в вашем сердце живёт добро,
Пусть будет с вами милосердье,
Пусть навсегда уйдёт печаль и зло,
В великий праздник Вознесенье.
Сегодня Вознесение Господне празднует народ,
Во всех на сердце радость, а в глазах восторг,
Пусть милосердие вам душу наполняет,
Пускай Господь от бед вас охраняет.
С праздником великим поздравляем,
Жизни долгой и красивой вам желаем,
Пусть ценят вас и уважают,
Пускай друзья надёжные вас окружают.
Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru/