Какие женщины читают такие эротические романы, как «Пятьдесят оттенков серого»?
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Какие женщины читают такие эротические романы, как «Пятьдесят оттенков серого»?

11:02:085/12/2021,ДЖОНАТАН ЧЕДВИК
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Исследователи из Германии хотели выяснить мотивы покупки и чтения эротических романов, чтобы объяснить, почему этот жанр был таким успешным в последние 10 лет.

На снимке Э.Л. Джеймс, автор серии «Пятьдесят оттенков серого», на мероприятии в Лос-Анджелесе в 2015 году

Согласно новому исследованию, вопреки распространенному мнению, женщины не читают эротические романы, такие как «Пятьдесят оттенков серого», ради дешевых сексуальных ощущений.

Исследователи из Германии хотели выяснить мотивы покупки и чтения эротических романов, чтобы объяснить, почему этот жанр был таким успешным в последние 10 лет.

Их опрос среди более чем 400 читательниц женских эротических романов показал, что этот жанр обычно считается «эмансипированным, феминистским и прогрессивным».

И это несмотря на то, что сюжеты имеют тенденцию продвигать образ «вечно молодой и красивой женщины», которая сильно зависит от мужчин, несмотря на свои таланты или профессиональный успех.

Участники исследования были в основном знакомы с книгой Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», опубликованной в 2011 году.

Мировой бестселлер известен своими изображениями сексуальных практик, связанных с БДСМ и садомазохизмом, но его критиковали за плохой текст и увековечивание насилия в отношении женщин.
Авторы исследования из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) во Франкфурте, Германия, говорят, что с 2011 года наблюдается "настоящий всплеск '' эротических романов, в том числе серии After Анны Тодд и романов Crossfire Сильвии Дэй.

Исследование 1984 года показало, что эротические романы используются читательницами как социально приемлемый заменитель порнографии, служащий их сексуальному стимулированию.

Но авторы исследования предполагают, что в эпоху пятидесяти оттенков это не так.
«Многие участники исследования считали эротические романы - по крайней мере частично - эмансипированными, феминистскими и прогрессивными», - сказала автор исследования Мария Краксенбергер.

«Мы связываем это открытие в первую очередь с более традиционными взглядами респондентов на мужские и женские гендерные роли».

За «50 оттенками серого» в 2012 году последовали два сиквела, все из которых были сняты по фильмам, которые в совокупности собрали более 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате.

Сериал также был дополнен дополнительными романами в 2016 и 2017 годах, а третий выпуск будет опубликован в следующем месяце .

Оригинальная трилогия разошлась тиражом около 150 миллионов копий и была переведена на 52 языка, что превышает показатели продаж книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере с точки зрения издания в мягкой обложке.

Но, по словам исследователей, никто не был полностью уверен, почему сериал стал таким успешным, особенно учитывая, что многие современные и ретроспективные обзоры были смешанными - в отличие от серии о Гарри Поттере.

В средствах массовой информации современная эротика обычно отвергается как имеющая низкую литературную ценность, а критики и ученые склонны классифицировать ее читателей как имеющих посредственный или плохой вкус.

Трилогия «Пятьдесят оттенков», в частности, подверглась критике - после ее публикации Морин Дауд в «Нью-Йорк Таймс» сказала, что она «похожа на Бронте, лишенную таланта» и «скучная и плохо написанная».
Еще в 2017 году Digital Spy назвал серию книг «жуткой» и «мелодраматической», ужасной для женщин», « грубо материалистической »и« продолжающимся преступлением против письменного слова ».

Чтобы выяснить, почему сегодня люди читают эротику, исследователи провели онлайн-опрос 427 самопровозглашенных женщин, читающих эротические романы.

Они собрали данные, включая демографическую информацию, такую ​​как возраст, уровень образования, профессиональная деятельность и статус взаимоотношений, а также привычки чтения, в том числе тенденции делиться своим опытом чтения с другими и обсуждать его.

Ученые выяснили, что большинство респондентов были гетеросексуальными женщинами, состоявшими в стабильных отношениях, с уровнем образования выше среднего.

Они описали себя как увлеченных читателей, которым нравится делиться своим опытом чтения с другими. Средний возраст участников составлял 33,9 года, но 73 процента были в возрасте от 21 до 40 лет.

Исследователи проанализировали мотивы участников к чтению эротических романов, а также чувства, которые они связывают с чтением такой литературы.

Большинство респондентов указали, что они читают эротические романы как развлечение, в то время как чувство легкости и расслабления часто упоминалось как мотивирующий фактор для получения экземпляра.

Сексуальная откровенность романов и их потенциал для руководства в жизни сыграли свою роль, но, по мнению группы, оказались менее важными, чем предполагалось в предыдущем исследовании.
Интересно, что когда участникам предлагалось назвать книги, которые они сами считали типичными эротическими романами, они в основном называли современные бестселлеры.

Всего из 418 участников, назвавших «типичный» эротический роман, 81,5% указали «Пятьдесят оттенков серого».

«Примечательно, что известные литературные образцы, такие как« Лолита» Набокова, почти никогда не упоминались», - говорят в команде.

«Лолита» (1955) была названа «эротическим романом», несмотря на то, что в ней подробно описывается одержимость профессора средних лет и его сексуальная связь с 12-летней девочкой.

Полные результаты исследования опубликованы в журнале Humanities & Social Sciences Communications.

Источник: dailymail.co.uk

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