Какие женщины читают такие эротические романы, как «Пятьдесят оттенков серого»?

Согласно новому исследованию, вопреки распространенному мнению, женщины не читают эротические романы, такие как «Пятьдесят оттенков серого», ради дешевых сексуальных ощущений.
Исследователи из Германии хотели выяснить мотивы покупки и чтения эротических романов, чтобы объяснить, почему этот жанр был таким успешным в последние 10 лет.
Их опрос среди более чем 400 читательниц женских эротических романов показал, что этот жанр обычно считается «эмансипированным, феминистским и прогрессивным».
И это несмотря на то, что сюжеты имеют тенденцию продвигать образ «вечно молодой и красивой женщины», которая сильно зависит от мужчин, несмотря на свои таланты или профессиональный успех.
Участники исследования были в основном знакомы с книгой Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого», опубликованной в 2011 году.
Мировой бестселлер известен своими изображениями сексуальных практик, связанных с БДСМ и садомазохизмом, но его критиковали за плохой текст и увековечивание насилия в отношении женщин.
Авторы исследования из Института эмпирической эстетики Макса Планка (MPIEA) во Франкфурте, Германия, говорят, что с 2011 года наблюдается "настоящий всплеск '' эротических романов, в том числе серии After Анны Тодд и романов Crossfire Сильвии Дэй.
Исследование 1984 года показало, что эротические романы используются читательницами как социально приемлемый заменитель порнографии, служащий их сексуальному стимулированию.
Но авторы исследования предполагают, что в эпоху пятидесяти оттенков это не так.
«Многие участники исследования считали эротические романы - по крайней мере частично - эмансипированными, феминистскими и прогрессивными», - сказала автор исследования Мария Краксенбергер.
«Мы связываем это открытие в первую очередь с более традиционными взглядами респондентов на мужские и женские гендерные роли».
За «50 оттенками серого» в 2012 году последовали два сиквела, все из которых были сняты по фильмам, которые в совокупности собрали более 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате.
Сериал также был дополнен дополнительными романами в 2016 и 2017 годах, а третий выпуск будет опубликован в следующем месяце .
Оригинальная трилогия разошлась тиражом около 150 миллионов копий и была переведена на 52 языка, что превышает показатели продаж книг Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере с точки зрения издания в мягкой обложке.
Но, по словам исследователей, никто не был полностью уверен, почему сериал стал таким успешным, особенно учитывая, что многие современные и ретроспективные обзоры были смешанными - в отличие от серии о Гарри Поттере.
В средствах массовой информации современная эротика обычно отвергается как имеющая низкую литературную ценность, а критики и ученые склонны классифицировать ее читателей как имеющих посредственный или плохой вкус.
Трилогия «Пятьдесят оттенков», в частности, подверглась критике - после ее публикации Морин Дауд в «Нью-Йорк Таймс» сказала, что она «похожа на Бронте, лишенную таланта» и «скучная и плохо написанная».
Еще в 2017 году Digital Spy назвал серию книг «жуткой» и «мелодраматической», ужасной для женщин», « грубо материалистической »и« продолжающимся преступлением против письменного слова ».
Чтобы выяснить, почему сегодня люди читают эротику, исследователи провели онлайн-опрос 427 самопровозглашенных женщин, читающих эротические романы.
Они собрали данные, включая демографическую информацию, такую как возраст, уровень образования, профессиональная деятельность и статус взаимоотношений, а также привычки чтения, в том числе тенденции делиться своим опытом чтения с другими и обсуждать его.
Ученые выяснили, что большинство респондентов были гетеросексуальными женщинами, состоявшими в стабильных отношениях, с уровнем образования выше среднего.
Они описали себя как увлеченных читателей, которым нравится делиться своим опытом чтения с другими. Средний возраст участников составлял 33,9 года, но 73 процента были в возрасте от 21 до 40 лет.
Исследователи проанализировали мотивы участников к чтению эротических романов, а также чувства, которые они связывают с чтением такой литературы.
Большинство респондентов указали, что они читают эротические романы как развлечение, в то время как чувство легкости и расслабления часто упоминалось как мотивирующий фактор для получения экземпляра.
Сексуальная откровенность романов и их потенциал для руководства в жизни сыграли свою роль, но, по мнению группы, оказались менее важными, чем предполагалось в предыдущем исследовании.
Интересно, что когда участникам предлагалось назвать книги, которые они сами считали типичными эротическими романами, они в основном называли современные бестселлеры.
Всего из 418 участников, назвавших «типичный» эротический роман, 81,5% указали «Пятьдесят оттенков серого».
«Примечательно, что известные литературные образцы, такие как« Лолита» Набокова, почти никогда не упоминались», - говорят в команде.
«Лолита» (1955) была названа «эротическим романом», несмотря на то, что в ней подробно описывается одержимость профессора средних лет и его сексуальная связь с 12-летней девочкой.
Полные результаты исследования опубликованы в журнале Humanities & Social Sciences Communications.
Источник: dailymail.co.uk