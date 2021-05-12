Когда сажать картофель в мае 2021: подготовка клубней к посадке и наиболее благоприятные даты
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Когда сажать картофель в мае 2021: подготовка клубней к посадке и наиболее благоприятные даты

9:36:155/12/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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Картофель выращивают в лёгких суглинистых почвах. Осенью землю щедро подкармливают навозом. А за неделю до посадки рыхлят, чтобы насытить верхние слои кислородом.

Когда сажать картофель

Картофель, как и все корнеплоды сажают на убывающую Луну.

Важно, чтобы почва к этому времени прогрелась до 10-12ºC, а средняя дневная температура достигла +17-18 ºC.

Лунный календарь садовода выделяет для посадки картофеля 27-30 мая. Стоит ли сажать раньше? В холодной почве процессы роста и формирования клубней замедляются. Поэтому посаженный в конце мая картофель догонит тот, что был высажен раньше. К тому же, на растущей луне в почве скапливается вода, что неблагоприятно влияет на посевной материал, провоцирует гниение и различные заболевания.

Картофель выращивают в лёгких суглинистых почвах. Осенью землю щедро подкармливают навозом. А за неделю до посадки рыхлят, чтобы насытить верхние слои кислородом.

Картофель любит хорошо освещённые участки, на затенённых он вырастает мелким, и вкусовые качества овоща меняются не в лучшую сторону.

Зачем готовить клубни к посадке? Прежде всего, чтобы гарантировать хороший урожай, ведь картофель – «второй хлеб» на нашем столе, сложно представить современную русскую кухню без картошки.

Но подготовка клубней включает в себя не только проращивание. Внешний осмотр семенного материала позволяет отбраковать больные и мёртвые клубни.

При первичной сортировке клубней, отбрасывают порченные корнеплоды с признаками гнили.

Затем отправляем картофель на защитную обработку от жуков, проволочников и прочих вредителей. Промышленные препараты, которые помогут дачнику в этом – Престиж, Табу, Командор, Матадор, Ректор.

Далее клубни просушивают и выдерживают при комнатной температуре 4-6 суток. Порезать клубни на части, можно как до проращивания, так и после появления ростков. Перед проращиванием картофель обрабатывают стимулятором роста, чтобы запустить процессы роста.

Вторая сортировка картофеля проводится для обнаружения поражённых фитофторой и мёртвых клубней. Ростки на картошке должны быть белого или розоватого цвета, если кончик ростка почернел в точке роста, картофель поражён фитофторозом. Такой посевной материал выбрасываем, не задумываясь. Болезни картофеля считаются неизлечимыми.

Самые популярные сибирские сорта. В условиях короткого сибирского лета предпочтение отдаётся ранним и среднеспелым сортам картофеля, которые устойчивы к перепадам температуры. Это «Сентябрь», «Ред Скарлет», «Тулеевский», «Невский», «Алена», «Хозяюшка», «Юбиляр» и др.

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