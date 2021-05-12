Что такое синдром Аспергера? Именно о таком своем диагнозе заявил Илон Маск
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Что такое синдром Аспергера? Именно о таком своем диагнозе заявил Илон Маск

10:57:005/12/2021,АРИСТОС ГЕОРГИУ
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Люди с синдромом Аспергера видят, слышат и чувствуют мир иначе, чем другие люди.

 Маск рассказал, что у него есть синдром Аспергера в Saturday Night Live. Фото Ганнибал Геншке-пул 

Во время своего выступления в Saturday Night Live (SNL) предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск показал, что у него синдром Аспергера.

«У меня не всегда много интонаций или вариаций в том, как я говорю, что, как мне сказали, создает отличную комедию», - пошутил Маск во время вступительного монолога эпизода, который он вел в гостях.

«Сегодня я действительно вошёл в историю как первый человек с синдромом Аспергера, ведущий SNL. Или, по крайней мере, первый человек, который это признал», - сказал он.

Но что такое синдром Аспергера?

Синдром Аспергера представляет собой пожизненное состояние нервного развития, которое влияет на людей по-разному, но часто связано с трудностями в социальном взаимодействии и наличием очень навязчивых интересов, среди других черт. По оценкам, от него страдают почти 40 миллионов человек во всем мире.

«Люди с синдромом Аспергера видят, слышат и чувствуют мир иначе, чем другие люди», - утверждает Британское национальное аутистическое общество. «Если у вас синдром Аспергера, он у вас на всю жизнь - это не болезнь или болезнь, и ее нельзя« вылечить ». Часто люди считают, что синдром Аспергера является фундаментальным аспектом их личности».

«При правильной поддержке всем аутичным людям можно помочь жить более полноценной жизнью по их собственному выбору».

У людей с синдромом Аспергера могут быть проблемы с интерпретацией вербальной и невербальной речи, а также им может потребоваться больше времени для обработки информации.

«Послушайте, я знаю, что иногда говорю или публикую странные вещи, но именно так работает мой мозг», - сказал Маск во время эпизода SNL.

Людям с синдромом Аспергера также может быть трудно выражать свои чувства обычным или социально приемлемым способом, но они также могут быть более чуткими или эмоционально осведомленными, чем люди, не страдающие аутизмом.

Людям с синдромом Аспергера мир может показаться очень непредсказуемым и сбивающим с толку местом, и многим нравится повторять одно и то же, что может принести чувство порядка.

Многие люди с синдромом Аспергера имеют очень интенсивные и узконаправленные интересы, которые некоторые из них направляют в успешную карьеру.

Термин «синдром Аспергера» впервые популяризировал британский психиатр Лорна Уинг в начале 1980-х годов.

Он основан на исследовании, проведенном в 1944 году австрийским педиатром Гансом Аспергером, в котором описывались дети, находившиеся на его попечении, которые с трудом заводили друзей, изо всех сил пытались понять язык тела или чувства других и часто вели односторонние разговоры о своих любимых интересах.

Специалисты в области психического здоровья раньше рассматривали болезнь Аспергера как отдельное заболевание. Но в 2013 году синдром был исключен из Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам (DSM-5) - стандартной книги, используемой экспертами в этой области, - и теперь его симптомы, как правило, классифицируются в более широкой, хотя и связанной, категории Расстройство аутистического спектра (РАС), хотя это изменение было воспринято некоторыми как неоднозначное.

Несмотря на то, что болезнь Аспергера больше не считается отдельным заболеванием, многие люди все еще используют этот термин, и, согласно Британскому национальному аутистическому обществу, каждый человек решает, как себя идентифицировать. Например, некоторые люди могут предпочесть сказать, что они аутисты или принадлежат к аутистическому спектру , чем говорить, что у них синдром Аспергера, или наоборот.

Некоторые эксперты рассматривают синдром Аспергера как «высокофункциональную» форму РАС, что означает, что симптомы менее серьезны, чем другие виды расстройств аутистического спектра.

Например, люди с синдромом Аспергера, как правило, не имеют нарушений обучаемости, которые есть у многих аутичных людей, хотя они все же могут страдать от определенных трудностей в обучении. Люди с синдромом Аспергера также имеют меньше проблем с речью, хотя у них все еще могут быть трудности, когда дело доходит до понимания и обработки речи.

Источник: newsweek.com

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