Сколько пособий на детей от трех до семи лет уже выдали, объявил Мишустин
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Сколько пособий на детей от трех до семи лет уже выдали, объявил Мишустин

9:55:425/12/2021Фото: Pixabay
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Пособия получают дети из малообеспеченных семей. Президент поручил поддержать семьи, в которых растут малолетние.

Пособия для детей получают малообеспеченные семьи

С ежегодным отчетом перед Государственной Думой выступил сегодня, 12 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он рассказал, что в прошлом году в стране было выплачено 4,5 миллиона пособий для детей из малообеспеченных семей. Возраст детей, для которых выплачиваются дополнительные средства, от трех до семи лет.

"На тех, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. В прошлом году пособия были назначены более чем для 4,5 миллионов детей", - сказал Мишустин.

Президент поручил поддержать семьи, в которых растут малолетние дети. Начаты выплаты для детей от трех до семи лет.
"Теперь мы усовершенствовали правила их предоставления, чтобы помощь стала еще более адресной. И в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и половине, и семидесяти пяти, и ста процентам прожиточного минимума для ребенка", - добавил премьер-министр.

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