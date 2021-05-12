Сколько пособий на детей от трех до семи лет уже выдали, объявил Мишустин

С ежегодным отчетом перед Государственной Думой выступил сегодня, 12 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он рассказал, что в прошлом году в стране было выплачено 4,5 миллиона пособий для детей из малообеспеченных семей. Возраст детей, для которых выплачиваются дополнительные средства, от трех до семи лет.
"На тех, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. В прошлом году пособия были назначены более чем для 4,5 миллионов детей", - сказал Мишустин.
Президент поручил поддержать семьи, в которых растут малолетние дети. Начаты выплаты для детей от трех до семи лет.
"Теперь мы усовершенствовали правила их предоставления, чтобы помощь стала еще более адресной. И в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен и половине, и семидесяти пяти, и ста процентам прожиточного минимума для ребенка", - добавил премьер-министр.