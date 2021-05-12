Обвиненный в массовом убийстве казанский стрелок признал вину

Следователи СКР предъявили обвинение расстрелявшему в Казани гимназию №175 Ильназу Галявиеву 12 мая. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова следователя в ходе первого судебного заседания.
Суд сейчас рассматривает меру пресечения задержанному 19-летнему Галявиеву. Следствие ходатайствует об аресте и заключении в СИЗО. По инкриминируемой статье ему грозит срок до пожизненного лишения свободы. В России это максимум - в стране действует мораторий на смертную казнь.
"Ему предъявлено обвинение (в убийстве двух и более лиц), вину в совершении которого он признал полностью", - сказал следователь.
По версии следствия, казанский студент устроил взрыв и стрельбу в школе 11 мая. Погибли 9 человек, 23 получили ранения.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", СК ранее заявил, что у стрелка имеется заболевание головного мозга, а сейчас он находится в неадекватном состоянии.