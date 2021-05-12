Расстрелявший казанскую школу студент создал Telegram-канал за 20 минут до расправы
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Расстрелявший казанскую школу студент создал Telegram-канал за 20 минут до расправы

10:36:405/12/2021Фото: vk.com
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За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку, рассказал Павел Дуров.

Павел Дуров заявил, что нельзя было предотвратить расстрел в школе

Павел Дуров сообщил, что устроивший кровавую бойню в Казани заявил о готовящемся преступлении за 15 минут до того, как оно произошло.

Даже если бы полицейские мониторили все сообщения в мессенджере, атаку невозможно было предотвратить. Преступник планировал убийство и не хотел, чтобы этому кто-то помешал.

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", - написал Дуров в своем Telegram-канале 12 мая.

Поэтому сообщения в созданном им Telegram-канале появилось непосредственно перед расправой. Правоохранители не смогли бы быстро вычислить и остановить стрелка.

"Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", - высказался основатель Telegram.

11 мая Ильназ Галявиев расстрелял школьников и педагогов в гимназии №175, в которой сам когда-то учился. Позже выяснилось, что ранее у него было обнаружено заболевание головного мозга, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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жертвыпредупреждениерасстрел школы
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