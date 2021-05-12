Расстрелявший казанскую школу студент создал Telegram-канал за 20 минут до расправы

Павел Дуров сообщил, что устроивший кровавую бойню в Казани заявил о готовящемся преступлении за 15 минут до того, как оно произошло.
Даже если бы полицейские мониторили все сообщения в мессенджере, атаку невозможно было предотвратить. Преступник планировал убийство и не хотел, чтобы этому кто-то помешал.
"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию", - написал Дуров в своем Telegram-канале 12 мая.
Поэтому сообщения в созданном им Telegram-канале появилось непосредственно перед расправой. Правоохранители не смогли бы быстро вычислить и остановить стрелка.
"Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани – искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", - высказался основатель Telegram.
11 мая Ильназ Галявиев расстрелял школьников и педагогов в гимназии №175, в которой сам когда-то учился. Позже выяснилось, что ранее у него было обнаружено заболевание головного мозга, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".