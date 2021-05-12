Поздравление в праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость" 12 мая
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Поздравление в праздник иконы Божией Матери "Нечаянная радость" 12 мая

7:57:045/12/2021Фото: azbyka
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12 мая православная церковь празднует день иконы Божией матери "Нечаянная радость".

Икона Богородицы «Нечаянная Радость»

Ты молись сегодня с Богом наедине,
И тогда всего тебе прибудет от него вполне,
А чтобы легче шагалось тебе на пути,
Ты Пресвятую Марию искренне призови.
И тогда все твои беды и печали,
От тебя раз и навсегда в дальние дали сбегут,
Душа твое и сердце такой долгожданный,
Покой и свет навеки обретут.

***

Пусть откроет праздник тебе прощение,
Чтоб поселилось в душе твоей веселье,
Сегодня Марии к тебе прейдет, радуйся,
Ты на беды свои ей ни за что не жалуйся.
Лучше благодари за все, когда придет,
А благодать ко всем, кто верует, придет!
Главное, чтоб была чиста и открыта душа,
Чтоб не было в ней темноты и зла!

***

Слышит наши молитвы Бога Мать,
И многое нам она готова щедро дать,
И милосердие, и веру, и сердца доброту,
И вселить в наши души небесную красоту.
С ней всегда ты правильный путь найдешь,
Потому, что ее образ внутри себя бережешь,
А того, у кого Господом полна душа,
Хранят и Ангелы, и Небо, и Судьба!

***

Как только сердцем дело хорошее свершится,
К твоей душе Мария Дева склонится,
От всякой нечисти, он горя, от любого зла,
Спасет тебя молитва искренняя твоя!
Ты смиренно двигайся к цели главной своей,
И перед тобой откроется тысяча дверей,
Увидят Матерь Божью в чистом рассвете,
Все кто чист душой, как чисты бывают дети!

***

Помоги мне Пресвятая Мария настроиться на лад,
Я буду вниманию твоему благодарен и рад,
Ведь ты Божественным светом меня наполняешь,
И особенными чувствами счастья наполняешь.
Сегодня я верой окрыленный в церковь иду,
И там свой покой настоящий я обрету,
Дева Мария, прошу тебя всей душой, помоги,
И от нечистых мыслей и греховных меня береги.

Источник: pozdravik.ru, azbyka.ru

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