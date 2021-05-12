Мощное землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Забайкалье. Подробности ЧП
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Мощное землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Забайкалье. Подробности ЧП

4:37:315/12/2021Фото: pixabay.com
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Это уже четвертое землетрясение в Каларском районе за этот год.

Никто из местных жителей не пострадал

По информации краевого управления МЧС, 11 мая в Каларском районе Забайкальского края в 21:45 местного времени зафиксирована сейсмическая активность. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 29 км от поселка Удокан.

Данных о разрушениях строений или объектов инфраструктуры не поступало, сообщил диспетчер ЕДДС Каларского района.

Уточняется, что никто из местных жителей не пострадал. В районе работает оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части.

Напомним, это уже четвертое землетрясение в Каларском районе за этот год.

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землетрясениекаларский районсейсмическая активность
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