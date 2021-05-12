Когда в аптеки Бердска вернут трамадол для онкобольных пациентов, стало известно

Как уже рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» в нашем городе закрылась единственная аптека, где по рецепту онколога можно было купить обезболивающее лекарство.
История началась с того, что 6 апреля в редакцию обратилась Ольга, которая с рецептом пришла в аптеку «Озерки» по адресу Микрорайон,34\2 и узнала, что теперь ей придется ехать за лекарством трамадол для мужа, инвалида второй группы, в Новосибирск. А единственной аптеке Бердска не продлили лицензию из-за вынужденного сокращения площади.
- Скажите, это геноцид? Неужели в городе, где проживает 120 тысяч человек, не будет муниципальной аптеки? Инвалиды, онкобольные должны ехать в город за лекарством? Как быть людям, кто не может добраться? - спрашивала Ольга.
В аптеке «Озерки» по адресу Микрорайон, 34\2 заведующая объяснила ситуацию, в результате которой бердчане остались без единственного шанса купить обезболивающие препараты по рецепту.
- У нас уменьшилась площадь помещения, и теперь нет комнаты, специально оборудованной для хранения препаратов такого рода, лицензию соответственно нам не продлили. Бердчанам теперь придется либо переходить на бесплатные лекарства и получать их в аптеке в поликлинике, а если больной отказался от бесплатного пакета лекарств, то ехать покупать в муниципальной аптечной сети в городе Новосибирске либо в Искитиме в клинике "Санитас". То есть больной выписывает рецепт как всегда в Бердске у своего врача и с этим рецептом едет в Новосибирск или Искитим. В Бердске больше таких аптек нет, - рассказала заведующая аптекой.
До сих пор вопрос с открытием аптеки в городе не решен. Бердчане покупают лекарство в Новосибирске, кому-то удобней съездить в Искитим.
Почему в Искитиме в «Санитасе» работает аптека, которая продает препараты по рецепту, а в Бердске закрылась последняя, мы спросили у главврача ЦГБ И скитима Алексея Кайгородова.
- Феназепам, анальгетики тяжелые у нас в городе только аптека в «Санитасе» продает, все остальные отказались. Аптеки сейчас коммерческие, для того, чтобы отпускать эти препараты, на которые очень маленькая торговая надбавка, цены фиксированы, надо иметь очень серьезные условия - получить лицензию, правильно хранить, учить фармацевта. Аптека сейчас, обычный магазин, они работают так, как им выгодно. Почему в «Санитасе» есть? Потому что это больница, они занимают нишу, которую освободили все остальные. Это грамотное и хорошее правильное решение директора «Санитаса». Он отлицензировал деятельность, у него обученные люди работают. К себе привлекает людей, несет расходы. Аптекарей заставить не сможем, только Росздравнадзор может понудить, Минздрав может договориться с большими сетевыми аптеками. Если бы были приказы Минздрава содержать такие аптеки в каждом населенном пункте, но это опять возвращение к старому, - рассказал Алексей Алексеевич.
Какие меры принимает администрация Бердска для того, чтобы жители города имели рецептурную аптеку в своем населенном пункте, а не ездили в соседние города?
- Администрация города направила обращение в Министерство здравоохранения Новосибирской области о необходимости аптеки в Бердске; отправили запрос о том, сколько человек у нас выписывают такие лекарства, сколько вынуждены покупать ехать в Новосибирск, готова ли наша ЦГБ разместить у себя аптеку, там есть требования по лицензированию, по площади, по обучению фармацевта. Возможно открытие аптеки прямо в самой больнице — в ЦГБ Бердска. Если говорить о сроках, то всё зависит от Минзрава, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска Жанна Шурова 11 мая.
Напоминаем, что телефон справочной муниципальной новосибирской аптечной сети 8(383)230-18-18, по нему можно узнать о наличии нужных лекарств в аптеках сети и адреса аптек, куда вы сможете приехать и купить лекарство по рецепту.