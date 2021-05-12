Первая подкормка огурцов, томатов, перцев: благоприятные даты в мае 2021
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Первая подкормка огурцов, томатов, перцев: благоприятные даты в мае 2021

5:20:545/12/2021Фото: pixabay
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Главное запомните, что с подкормкой нельзя увлекаться и лучше недокормить, чем перекормить. 

огурцы
Вносить подкормку тоже лучше по лунному календарю

Внесение подкормок и удобрений - очень важный огородный процесс, способный избавить дачника от многих проблем при выращивании овощей и получить более богатый и вкусный урожай.

Механизм работы удобрений и подкормки совершенно разный. И если удобрения вносятся один раз за несколько сезонов, то подкормка делается в каждый сезон трижды: сразу после высадки растения, перед цветением и в период созревания урожая.

Лучшим временем для внесения подкормок является период убывающей луны, когда движение соков в растении направлено к корням, вниз.

Главное запомните, что с подкормкой нельзя увлекаться и лучше недокормить, чем перекормить.

В 2021 году с 12 мая по 25 мая - Растущая Луна, 26 мая - Полнолуние, с 27 по 31 мая - Убывающая Луна.

Минеральные удобрения лучше вносить 25, 26, 27 и 31 мая.

Органические удобрения - с 12 по 15, 16, 17, 19-22 мая.

Подкормку рекомендуется вносить  18, 19 и 31 мая.

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