1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил

Погиб 1,5-годовалый мальчик, упавший с 5 этажа. Как выяснили следователи, ребенка выбросил в окно сожитель его матери. Трагедия произошла в Кирове вечером 11 мая.
По информации городского главка МВД, мать мальчика в это время ходила купить спиртного.
Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от врачей скорой помощи, которые приехали на вызов. Оказалось, что ребенок уже был мертв - он разбился, упав с высоты.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 42-летнего неоднократно судимого местного жителя. В этот момент он был изрядно пьян. По данным полиции, мать погибшего ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и органах соцзащиты.
Следственный комитет ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении чиновников из органов опеки Ленинского района города Кирова.
-Зная, что мать мальчика состоит на учете, они не обеспечили надлежащий контроль за проблемной семьей. Мать мальчика уже не раз привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, - уточнили в СКР.