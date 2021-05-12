1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил
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1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил

6:10:155/12/2021
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Пока 42-летний рецидивист выбрасывал ребенка, мать ходила за спиртных. СК возбудил в том числе уголовное дело по статье "халатность" в отношении сотрудников органов опеки.

руки, наручники
Следствие ходатайстве об аресте подозреваемого

Погиб 1,5-годовалый мальчик, упавший с 5 этажа. Как выяснили следователи, ребенка выбросил в окно сожитель его матери. Трагедия произошла в Кирове вечером 11 мая.

По информации городского главка МВД, мать мальчика в это время ходила купить спиртного.

Сообщение о смерти ребенка поступило в полицию от врачей скорой помощи, которые приехали на вызов. Оказалось, что ребенок уже был мертв - он разбился, упав с высоты.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 42-летнего неоднократно судимого местного жителя. В этот момент он был изрядно пьян. По данным полиции, мать погибшего ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и  органах соцзащиты.

Следственный комитет ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу.  Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «халатность» в отношении чиновников из органов опеки Ленинского района города Кирова.

-Зная, что мать мальчика состоит на учете, они не обеспечили надлежащий контроль за проблемной семьей. Мать мальчика уже не раз привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, - уточнили в СКР.

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