Восемь пострадавших при стрельбе в гимназии №175 Казани направят в федеральные центры Москвы

Решение о перевозке восьми пациентов в Москву было принято специалистами, которые работают с пострадавшими от расстрела в казанской гимназии. Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева рассказала о том, какая работа ведется по пострадавшим.
«На 10:55 принято решение, что пока трое взрослых и пятеро детей планируются к отправке в Москву. Здесь учитывается несколько параметров: возможности, транспортабельность пациентов», – подчеркнула Лейла Фазлеева.
В медицинских учреждениях в настоящее время находятся 23 пострадавших, из которых шесть человек находятся в тяжелом состоянии, а двое — в крайне тяжелом. Владимир Жаворонков — глава Управления здравоохранения Казани рассказал, что с ранеными работают лучшие специалисты местного и федерального уровня. Среди прибывших в Казань медиков нейрохирурги, хирурги и другие специалисты Всероссийского центра медицины катастроф а также из медцентра им. Сербского.
«Проведены консилиумы, каждый пострадавший обсужден многократно», – отметил Владимир Жаворонков.
После пережитой трагедии каждый ученик гимназии был осмотрен медиками, психологи оказывали помощь тем, кому она потребовалась, пишет Казань.