Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области
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Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области

5:08:325/12/2021Фото: pixabay.com
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Медведь нанес мужчине травмы, несовместимые с жизнью.

СК начал доследственную проверку

В Томской области медведь напал на бизнесмена, который занимался продажей леса. На его теле обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.

- 30 апреля группа предпринимателей с участием помощника участкового лесничества выехали в лесной массив, расположенный в Четском лесничестве, чтобы подобрать участки для рубки. Погибший — предприниматель из Тегульдета, который занимался заготовкой и распиловкой леса. Он отделился от группы и столкнулся с медведем. Судебно-медицинскую экспертизу уже провели, она показала, что травмы, несовместимые с жизнью, ему нанес медведь, — сообщает глава отдела СК по Тегульдетскому и Зырянскому районам Анатолий Балагура.

Специалисты следственного комитета начали доследственную проверку.

Напомним, что медведи уже совершали нападение на человека в районе Тегульдета в 2019 году. Тогда мужчина притворился мертвым, поэтому остался жив.

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