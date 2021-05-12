Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области

В Томской области медведь напал на бизнесмена, который занимался продажей леса. На его теле обнаружили травмы, несовместимые с жизнью.
- 30 апреля группа предпринимателей с участием помощника участкового лесничества выехали в лесной массив, расположенный в Четском лесничестве, чтобы подобрать участки для рубки. Погибший — предприниматель из Тегульдета, который занимался заготовкой и распиловкой леса. Он отделился от группы и столкнулся с медведем. Судебно-медицинскую экспертизу уже провели, она показала, что травмы, несовместимые с жизнью, ему нанес медведь, — сообщает глава отдела СК по Тегульдетскому и Зырянскому районам Анатолий Балагура.
Специалисты следственного комитета начали доследственную проверку.
Напомним, что медведи уже совершали нападение на человека в районе Тегульдета в 2019 году. Тогда мужчина притворился мертвым, поэтому остался жив.