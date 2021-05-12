В Казани похоронили застреленную в гимназии №175 учителя Эльвиру Игнатьеву. Видео прощания

Погибшую при стрельбе в казанской школе №175, 26-летнюю учительницу Эльвиру Игнатьеву, похоронили. Как сообщает РЕН ТВ, преподаватель заслонила собой учеников, когда Ильназ Галявиев открыл стрельбу. Чтобы попрощаться с Игнатьевой в последний раз, пришли несколько десятков человек. Кроме того, сегодня же похоронят других жертв случившейся трагедии, кроме учительницы погибли семь детей и один работник школы.
Напомним, 11 мая в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. В результате чего погибли девять человек. Напавший на школу - 19-летний Ильназ Галявиев - действовал в одиночку. Его задержали. Позднее стало известно, что число пострадавших возросло до 23. Стрелявший был задержан, 12 мая в республике объявлен днем траура.