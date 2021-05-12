Мишустин заявил о создании «санитарного щита» в России

Михаил Мишустин заявил о начале создания «санитарного щита» в России, благодаря которому будет создана практика моментального реагирования на появление новых инфекций.
"Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного", — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.
Для того, чтобы новшество можно было начать реализовывать, была создана правовая база в виде принятого законопроекта «О биологической безопасности», за что председатель правительства поблагодарил депутатов.
Система включает в себя четыре проекта — введение технологий, образовательные программы в здравоохранении, лабораторная диагностика и ускорение тестирования и вакцинации. Для разработки и производства вакцин будет спроектировано 4 платформы, а к 2024 году их число будет увеличено до 6.
Ранее в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил создать надежный щит для противодействия новым инфекциям, пишут РИА Новости.