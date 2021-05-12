Мишустин заявил о создании «санитарного щита» в России
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Мишустин заявил о создании «санитарного щита» в России

4:58:415/12/2021Фото: Pixabay
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По новому проекту в России за четыре дня должны создаваться тесты-определители инфекций и в кратчайшие сроки производиться вакцины.

В России создается серьезная защита от новых инфекций

Михаил Мишустин заявил о начале создания «санитарного щита» в России, благодаря которому будет создана практика моментального реагирования на появление новых инфекций.

"Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного", — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

Для того, чтобы новшество можно было начать реализовывать, была создана правовая база в виде принятого законопроекта «О биологической безопасности», за что председатель правительства поблагодарил депутатов.

Система включает в себя четыре проекта — введение технологий, образовательные программы в здравоохранении, лабораторная диагностика и ускорение тестирования и вакцинации. Для разработки и производства вакцин будет спроектировано 4 платформы, а к 2024 году их число будет увеличено до 6.

Ранее в Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин предложил создать надежный щит для противодействия новым инфекциям, пишут РИА Новости.

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