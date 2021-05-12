Сухарями подавился и умер 4-летний мальчик

Волгоградским следственным комитетом возбуждено уголовное дело после обнаружения 7 мая 2021 года, тела четырехлетнего ребенка. Мальчика нашли в одном из частных домов в селе Нижняя Добринка Жирновского района, с признаками механической асфиксии.
Следствие выяснило, что в тот день четверо маленьких детей остались без присмотра матери, один из ребят залез в шкаф где лежала упаковка панировочных сухарей и стал их есть, после чего сухая масса закрыла дыхательные пути ребенка. Отчим, который остался с детьми, вызвал скорую, но медики не успели спасти малыша.
Оказалось, что семья погибшего относится к неблагополучной. Ранее у родителей забирали детей в социальное учреждение, после чего возвращали обратно к матери, которая якобы встала на путь исправления. Однако ни она, ни ее супруг не работают и употребляют алкоголь. Выяснилось, что во время трагедии отчим ребенка был пьян.
Следователи проводят комплекс действий, для установления всех обстоятельств преступления. Сразу после смерти ребенка три остальных девочки, самой старшей из которых 10 лет, были изъяты у матери и переведены в реабилитационный центр.
Расследование уголовного дела продолжается.