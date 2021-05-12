Убитых в гимназии №175 в Казани похоронят в день Траура 12 мая 2021

Похороны погибших в результате стрельбы в гимназии ;175 пройдут в среду, 12 мая, в Казани. Об этом ТАСС сообщил источник.
- Похороны планируются сегодня. Траурные церемонии будут сопровождать психологи, - сказал собеседник агентства.
Напомним, 11 мая в школу ворвался 19-летний Ильназ Галявиев. За 8 минут в учебном заведении н произвел взрыв бомбы и расстрелял всех попавшихся ему на пути. Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. С собой у Галявиева при обыске в школе кроме ружья «Хатсан Эскорт» нашли 445 патронов, нож и несколько десятков гаек.
В сети появилось видео, на котором ученики гимназии №175 в Казани сняли момент стрельбы устроенной 19-летним студентом. На видео дети прятались на полу за партами в школьном кабинете, а учительница стояла рядом со стеной у входа в класс. На фоне происходящего слышна сирена.