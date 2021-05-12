В Казани ночью несут цветы и игрушки в память о погибших в гимназии №175. Смотрите видео

Жители Казани ночью продолжали нести цветы, свечи и детские игрушки к гимназии №175, чтобы почтить память погибших в ходе стрельбы детей и учителей.
Через дорогу от школы разбили стихийный мемориал с плакатами и цветами, так как подходы к зданию до сих пор оцеплены.
Чтобы избежать давки, сотрудники Росгвардии организовали коридор, по которому пускали по 20 человек.
Напомним, трагедию произошла 11 мая в казанской школе №175. 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в ходе которой погибло девять человек, пострадал 21 человек.