Когда дадут горячую воду в центре Бердска и где отключат в мае 2021, стало известно

В первый день после майских праздников в центре Бердска отключили горячую воду. С 11 мая в городе началась проверка сетей на прочность. Процесс гидравлических испытаний традиционно стартует сразу по окончании отопительного сезона. В 2021 году, напомним, батареи в бердских домах остыли 4 мая.
Первыми остались без горячей воды дома, которые отапливают котельные «Вега» и ТГК-1. Накануне отключения управляющие компании отключили внутридомовые системы отопления в многоквартирных домах. Это делается для того, чтобы избежать разрыва отопительных приборов в ходе гидравлических испытаний.
Но не все УК позаботились известить жителей своих домов о сроках и причинах обезвоживания. Поэтому бердчане обращаются в "Курьер. Среда. Бердск", чтобы выяснить: где вода.
Горячее водоснабжение восстановят только по окончании проверки сетей. Как сообщали в муниципальном Комбинате бытовых услуг, предварительной датой завершения гидравлических испытаний указано 23 мая. Почти две недели нужны коммунальщикам на то, чтобы успеть ликвидировать дефект в случае его обнаружения в ходе проверки, а затем повторить «гидравлический удар».
По завершении испытаний сетей, относящихся к ТГК-1 и «Веге», КБУ приступит к проверке коммуникаций от котельных «Озерная» и «Новая». Следовательно, на пару недель без горячей воды оставят Микрорайон и территорию близ ул. Озерной.