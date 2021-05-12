Когда дадут горячую воду в центре Бердска и где отключат в мае 2021, стало известно
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Когда дадут горячую воду в центре Бердска и где отключат в мае 2021, стало известно

12:54:385/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Коммунальщики приступили к проверке сетей на прочность по завершении отопительного сезона. Пока не убедятся, что дыр в трубах нет, горячее водоснабжение не восстановят.

Как правило, гидравлические испытание сетей в Бердске сопровождается порывом труб и их ремонтом

В первый день после майских праздников в центре Бердска отключили горячую воду. С 11 мая в городе началась проверка сетей на прочность. Процесс гидравлических испытаний традиционно стартует сразу по окончании отопительного сезона. В 2021 году, напомним, батареи в бердских домах остыли 4 мая.

Первыми остались без горячей воды дома, которые отапливают котельные «Вега» и ТГК-1. Накануне отключения управляющие компании отключили внутридомовые системы отопления в многоквартирных домах. Это делается для того, чтобы избежать разрыва отопительных приборов в ходе гидравлических испытаний.

Но не все УК позаботились известить жителей своих домов о сроках и причинах обезвоживания. Поэтому бердчане обращаются в "Курьер. Среда. Бердск", чтобы выяснить: где вода.

Горячее водоснабжение восстановят только по окончании проверки сетей. Как сообщали в муниципальном Комбинате бытовых услуг, предварительной датой завершения гидравлических испытаний указано 23 мая. Почти две недели нужны коммунальщикам на то, чтобы успеть ликвидировать дефект в случае его обнаружения в ходе проверки, а затем повторить «гидравлический удар».

По завершении испытаний сетей, относящихся к ТГК-1 и «Веге», КБУ приступит к проверке коммуникаций от котельных «Озерная» и «Новая». Следовательно, на пару недель без горячей воды оставят Микрорайон и территорию близ ул. Озерной.

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