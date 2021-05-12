Как проводят ночь с 12 на 13 мая в день Ураза Байрам-2021: традиции, запреты и что нужно обязательно сделать?

Сегодня, 12 мая, наступил последний день священного месяца Рамадан у мусульман в 2021 году, а завтра начинается большой праздник Ураза-байрам.
В этот последний день мусульман обуревают противоречивые чувства - это и радость от предвкушения праздника, и сожаление о том, что подошел к концу благословенный месяц поста, за который каждому соблюдавшему его обещана заслуженная награда в виде прощения грехов и благословения Аллаха.
Добрых дел никогда не бывает достаточно и многие мусульмане стараются в последний день Рамадан совершить как можно больше добрых поступков, больше и усерднее молиться. В последнюю ночь священного месяца Рамадан пророк Мухаммед бодрствовал и совершал поклонения Всевышнему. Мусульмане стараются провести последнюю ночь также, чтобы получить довольство Всевышнего.
Уместными будут молитвы в эту ночь о собственных нуждах и желаниях - все молитвы будут услышаны.
Поскольку никто не может знать, доживет ли он до следующего Рамадана, а завтра, на Уразу уже возможность получения прощения грехов будет упущена, то максимально эффективно стараются прожить именно последние сутки поста Рамадан.
По возможности, в последнюю ночь стараются бодрствовать все члены семьи мусульманина.
Из всего вышесказанного становится понятно, что строго запрещено в эти сутки делать злые поступки, ругаться, лениться, нарушать пост, игнорировать молитву, обижать ближних.
Счастливого праздника Ураза-байрам!