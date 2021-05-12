Новые правила WhatsApp: у кого мессенджер перестанет работать 15 мая 2021
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Новые правила WhatsApp: у кого мессенджер перестанет работать 15 мая 2021

1:59:395/12/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
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Пользователи, не согласившиеся с новой политикой компанией, больше не смогут переписываться с другими.

Несогласные с новыми правилами лишатся большей части функционала мессенджера

Грядущей субботой, 15 мая, вступают в силу новые правила сервисом WhatsApp, позволяющие передавать личные данные пользователей в компанию Facebook, владеющую мессенджером. Все, кто с ними не согласен, лишатся большей части возможностей, в том числе права отправлять и принимать сообщения. От былого функционала останется только возможность принимать входящие вызовы.

Об изменениях в политике компании стало известно в январе 2021 года. Первоначально предполагалось, что новые правила вступят в силу с 8 февраля, однако вызванный в обществе резонанс и массовый отток клиентов заставил компанию дать пользователям трехмесячную «отсрочку», чтобы ознакомиться с изменениями и принять их, либо отвергнуть.

Что в этом плохого

Ключевым пунктом новых правил стал пункт, сообщавший что WhatsApp сможет обмениваться с другими подразделениями корпорации Facebook информацией об активности пользователей. В том числе персональными данными, такими как номер телефона или адрес электронной почты, историей транзакций и взаимодействий с другими пользователями, данными об устройстве, на котором запущена программа, а также IP-адресах.

Свои главные опасения противники новых правил связывают с политикой Facebook, в рамках которой корпорация активно сотрудничает со спецслужбами США, а также подвергает внутренней цензуре пользовательский контент. Кроме того компания в прошлом несколько раз допускала крупные утечки личных данных зарегистрированных пользователей.

К слову, в WhatsApp LLC заверяют, что новая политика конфиденциальности не затрагивает личную переписку и не несет опасности личным данным пользователей, а перемены касаются лишь бизнес-аккаунтов.

- Изменения не затрагивают конфиденциальность и безопасность вашей личной переписки и звонков. Они защищены сквозным шифрованием. Ни WhatsApp, ни Facebook не имеют возможности прочитать или прослушать их. Мы никогда не снизим наши стандарты безопасности, - говорится в сообщении на сайте компании.

Что произойдет

Согласно пояснениям WhatsApp LLC, опубликованным на официальном сайте компании, с 15 мая для пользователей мессенджера упростится связь с бизнесс-аккаунтами, использующими продукты Facebook. Также ссылки на бизнес-аккаунты в WhatsApp теперь будут появляться среди объявлений в социальных сетях Facebook или Instagram. Третьим пунктом нововведений станет доступ пользователей мессенджера к единому платежному интерфейсу Facebook.

Чтобы принять новые условия от пользователя потребуется нажать соответствующую кнопку на всплывающем уведомлении в приложении. В случае отказа ряд функций мессенджера будет заблокирован, однако в компании заверили, что удалять такие аккаунты не будут. Чтобы пользователи в любой момент могли передумать. Несогласным также предложили скачать архив своих чатов.

Между тем, ряд экспертов полагает, что новые правила далеко не так безобидны, как хочет представить их компания. Так член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью «Лайфу» напомнил, что WhatsApp игнорирует требования российского законодательства хранить персональные данные россиян на российских же серверах. Также компания не отвечает в иностранных судах по искам о потере личных данных, предлагая всем недовольным очередной утечкой подавать иск в Калифорнии. Исключение составляют только ряд европейских стран, жители которых могут обратиться в европейское представительство компании в Ирландии.

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