Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны июне 2021
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Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны июне 2021

4:20:355/12/2021Фото: pixabay
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Если знать благоприятные дела на каждую фазу Луны, то можно составить себе план наиболее удачных дел.

луна
Новолуние будет 10 июня

Смена фаз Луны всегда влияет на нас так или иначе. И даже если мы не замечаем смены нашей активности, то она все равно случается в зависимости от роста Луны.

Так, если знать благоприятные дела на каждую фазу Луны, то можно составить себе план наиболее удачных дел.

В новолуние 10 июня хорошо составлять планы на ближайшее будущее, выполнять текущие дела и завершать начатое, пассивно отдыхать, заниматься профилактикой заболеваний и проводить чистку организма.

Не нужно начинать новых дел, выполнять сложные проекты, менять работу, начинать ремонт, нагружать организм спортом и делать косметические процедуры.

В полнолуние 24 июня хорошо выполнять самые мелкие рутинные дела, заниматься творчеством, работать по дому, стричься, заниматься профилактикой болезней, чистить организм.

Не нужно начинать и продолжать сложные дела, кроме творческих, менять работу, делать операции, заключать сделки.

На растущую луну 11-23 июня очень хорошо начинать новые проекты и вкладывать деньги, заключать сделки, заводить новые знакомства, стричься, чтобы волосы быстрее росли, избавляться от курения и других вредных привычек, заниматься интенсивно спортом, посещать косметолога.

Не нужно чистить лицо, плохо - выполнять рутинные обязанности постоянно, ничего не начиная нового.

На убывающей луне с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня можно завершать дела и заниматься самыми  трудными задачами, анализировать и менять работу, ухаживать за телом, отправляться в путешествия, стричься, если нужно замедлить рост волос.

Плохо начинать новые дела и заключать крупные сделки.

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