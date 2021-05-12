Лунный календарь: точные даты и время Новолуния, Полнолуния, фазы луны июне 2021

Смена фаз Луны всегда влияет на нас так или иначе. И даже если мы не замечаем смены нашей активности, то она все равно случается в зависимости от роста Луны.
Так, если знать благоприятные дела на каждую фазу Луны, то можно составить себе план наиболее удачных дел.
В новолуние 10 июня хорошо составлять планы на ближайшее будущее, выполнять текущие дела и завершать начатое, пассивно отдыхать, заниматься профилактикой заболеваний и проводить чистку организма.
Не нужно начинать новых дел, выполнять сложные проекты, менять работу, начинать ремонт, нагружать организм спортом и делать косметические процедуры.
В полнолуние 24 июня хорошо выполнять самые мелкие рутинные дела, заниматься творчеством, работать по дому, стричься, заниматься профилактикой болезней, чистить организм.
Не нужно начинать и продолжать сложные дела, кроме творческих, менять работу, делать операции, заключать сделки.
На растущую луну 11-23 июня очень хорошо начинать новые проекты и вкладывать деньги, заключать сделки, заводить новые знакомства, стричься, чтобы волосы быстрее росли, избавляться от курения и других вредных привычек, заниматься интенсивно спортом, посещать косметолога.
Не нужно чистить лицо, плохо - выполнять рутинные обязанности постоянно, ничего не начиная нового.
На убывающей луне с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня можно завершать дела и заниматься самыми трудными задачами, анализировать и менять работу, ухаживать за телом, отправляться в путешествия, стричься, если нужно замедлить рост волос.
Плохо начинать новые дела и заключать крупные сделки.