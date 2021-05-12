Всех 9 погибших при стрельбе в гимназии похоронили в Казани 12 мая 2021
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Всех 9 погибших при стрельбе в гимназии похоронили в Казани 12 мая 2021

7:11:095/12/2021Фото: kzn.ru
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На месте трагедии побывал глава СКР Александр Бастрыкин, взявший расследование уголовного дела о массовом расстреле детей под личный контроль. 

В Казани похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Все девять жертв стрельбы напавшего на школу №175 Казани Ильназа Галявиева похоронены сегодня, сообщили в представительстве президента Татарстана Рустама Минниханова. Похороны состоялись 12 мая. В этот день в республике объявлен траур.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, зайдя в гимназию с оружием, открыл стрельбу по школьникам, убив семерых детей и двух взрослых. После задержания он заявил, что два месяца назад осознал себя богом и почувствовал, как всех ненавидит. Ему грозит пожизненное заключение.

Госпитализированы 23 человека – 20 детей и трое взрослых. Троих взрослых и пятерых детей, пострадавших во время стрельбы, отправили на лечение в Москву спецбортом. На месте трагедии побывал глава СКР Александр Бастрыкин, взявший расследование уголовного дела о массовом расстреле детей под личный контроль.

Как сообщили в мэрии Казани, в день траура по погибшим в трагедии, которая произошла накануне в гимназии №175, в казанских школах отменены занятия. Во всех учебных заведениях усилены меры безопасности.

Детские сады продолжают работать в штатном режиме, сообщили в управлении образования.

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