Всех 9 погибших при стрельбе в гимназии похоронили в Казани 12 мая 2021

Все девять жертв стрельбы напавшего на школу №175 Казани Ильназа Галявиева похоронены сегодня, сообщили в представительстве президента Татарстана Рустама Минниханова. Похороны состоялись 12 мая. В этот день в республике объявлен траур.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, зайдя в гимназию с оружием, открыл стрельбу по школьникам, убив семерых детей и двух взрослых. После задержания он заявил, что два месяца назад осознал себя богом и почувствовал, как всех ненавидит. Ему грозит пожизненное заключение.
Госпитализированы 23 человека – 20 детей и трое взрослых. Троих взрослых и пятерых детей, пострадавших во время стрельбы, отправили на лечение в Москву спецбортом. На месте трагедии побывал глава СКР Александр Бастрыкин, взявший расследование уголовного дела о массовом расстреле детей под личный контроль.
Как сообщили в мэрии Казани, в день траура по погибшим в трагедии, которая произошла накануне в гимназии №175, в казанских школах отменены занятия. Во всех учебных заведениях усилены меры безопасности.
Детские сады продолжают работать в штатном режиме, сообщили в управлении образования.