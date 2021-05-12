Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны

В эти дни будет очень благоприятно заниматься следующими видами работ:
Садить семена огурцов и высаживать выросшую рассаду в теплицу или грунт (если позволяют климатические условия), высаживать рассаду помидоров, сладкого и острого перца, рассаду баклажанов.
Благоприятно садить картофель, лук, любую зелень (шпинат, укроп, кинзу, петрушку, салаты листовые), кустовую фасоль.
Допустимо садить репу, сельдерей, морковь и свеклу, сеять редис.
Можно вносить подкормки и удобрения (только органику), рыхлить грядки и осуществлять полив.
Благоприятное время для высадки любых цветов, кроме вьющихся.
Можно садить плодовые: яблони, сливы, виноград, малину, смородину, делать прививки и стричь газон.
Запрещено работать с химией - опрыскивать растения. Нельзя садить ампельные растения.