Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны
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Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны

7:20:295/12/2021Фото: pixabay
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16 и 17 мая 2021 года- Луна растет созвездии Рака. Это плодородный знак (Дни листа).

цветок, желтый, огород
16 и 17 мая 2021 года растущая луна в Раке

В эти дни будет очень благоприятно заниматься следующими видами работ:

Садить семена огурцов и высаживать выросшую рассаду в теплицу или грунт (если позволяют климатические условия), высаживать рассаду помидоров, сладкого и острого перца, рассаду баклажанов.

Благоприятно садить картофель, лук, любую зелень (шпинат, укроп, кинзу, петрушку, салаты листовые), кустовую фасоль.

Допустимо садить репу, сельдерей, морковь и свеклу, сеять редис.

Можно вносить подкормки и удобрения (только органику), рыхлить грядки и осуществлять полив.

Благоприятное время для высадки любых цветов, кроме вьющихся.

Можно садить плодовые: яблони, сливы, виноград, малину, смородину, делать прививки и стричь газон.

Запрещено работать с химией - опрыскивать растения. Нельзя садить ампельные растения.

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