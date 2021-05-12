Губернатор поручил дать почти 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог Новосибирска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Губернатор поручил дать почти 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог Новосибирска

7:31:115/12/2021Фото: Nso.ru
0

Судя по количеству жалоб, поступающих от жителей, город не справляется с решением проблем дорожной отрасли. Тротуары, магистрали – чаще всего в неудовлетворительном состоянии, заявили представители "Единой России" в заксобрании.

Губернатор Травников распорядился выделить дополнительное финансирование Новосибирску на дороги

Новосибирск получит дополнительно из областного бюджета на текущий ремонт и содержание автомагистралей 278 миллионов рублей. Использование этих средств будет находиться под жёстким контролем регионального Правительства и областных депутатов. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников 12 мая на совещании, посвящённом выработке решений по улучшению положения дел в дорожной сфере Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«То, что ситуация в дорожной сфере: состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого – говорили не один раз. Мы это слышим и от жителей, и от депутатов. Звучали две основные причины такого положения дел. Первая — финансовая. Аргументировалось тем, что в свое время за счёт перераспределения нормативов налоговых отчислений город потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. В первую очередь – содержания улиц и дорог. Вторая причина – системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами», – отметил Губернатор.

Информация о том, что главной причиной ненормативного состояния новосибирских дорог является недостаточное финансирование работ по их ремонту не соответствует действительности. Глава региона сообщил, что по его поручению министерство финансов и налоговой политики региона провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов – столиц субъектов, городов-миллионников.

«Новосибирск ничуть не уступает им в своей финансовой самостоятельности. Сопоставлять уровень финансовой свободы в принятии решений, в том числе в дорожной деятельности, можно только, пожалуй, с Красноярском. И что касается текущей деятельности – содержания дорог, ямочного ремонта, — то ресурсы у Новосибирска ничуть не меньше других городов-миллионников», – сообщил Андрей Травников.

Также Губернатор обратил внимание на недостаточное использование в Новосибирске механизмов по поиску дополнительных возможностей привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог. «В Новосибирске я этого не наблюдаю. Я не вижу, чтобы из неплохого бюджета были выжаты все возможности на эффективное содержание территории города», – подчеркнул глава области.

Необходимо системно менять и подходы к комплексному содержанию автодорог областного центра. В этом же уверены и областные депутаты – комитет регионального парламента по транспортной, промышленной и информационной политике провел несколько совещаний, посвященных этой теме, в том числе, выездных.

Как прокомментировал председатель комитета Майис Мамедов, судя по количеству жалоб, поступающих от жителей, город не справляется с решением проблем дорожной отрасли. «Тротуары, магистрали – чаще всего в неудовлетворительном состоянии. Поэтому вопрос о выделении дополнительных средств мегаполису на содержание улично-дорожной сети по-прежнему актуален. На заседаниях фракции «Единая Россия», на заседаниях комитета мы неоднократно обсуждали эту тему и пришли к выводу, что проблему можно эффективно решить в том случае, если строго контролировать расход средств, которые будут направлены на приведение в порядок дорог Новосибирска. Принято решение, что каждый депутат фракции «Единая Россия» будет следить за качеством содержания и ремонта дорог в своем районе и своевременно реагировать на все сигналы, поступающие от горожан», – отметил депутат.

По итогам обсуждений Губернатор поручил министерству финансов и налоговой политики региона, заместителю Председателя Правительства Новосибирской области – министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко предусмотреть предоставление дополнительных средств мэрии Новосибирска на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети в сумме 278 млн рублей – при подготовке предложений по корректировке бюджета Новосибирской области на 2021 год.

«Мы будем отслеживать результат использования дополнительных средств. Отмечу, что я готов и дальше добиваться дополнительного увеличения финансирования дорожной деятельности в Новосибирске, но только в обмен на системные решения в управлении этой отраслью», – заявил Губернатор.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дорогисостояние дорогдополнительное финансированиерасход средств
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хватит денег Новосибирску?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Губернатор поручил дать почти 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог Новосибирска
    7:31:11 5/12/2021
    Губернатор поручил дать почти 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог Новосибирска
    Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны
    7:20:29 5/12/2021
    Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны
    Всех 9 погибших при стрельбе в гимназии похоронили в Казани 12 мая 2021
    7:11:09 5/12/2021
    Всех 9 погибших при стрельбе в гимназии похоронили в Казани 12 мая 2021
    Шестиклассница погибла, надышавшись парами лака на отдыхе с друзьями под Новосибирском
    6:49:40 5/12/2021
    Шестиклассница погибла, надышавшись парами лака на отдыхе с друзьями под Новосибирском
    Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске
    6:37:14 5/12/2021
    Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске
    Волшебные открытки Ураза Байрам 13 мая 2021 года от дизайнера и красивые поздравления мусульманам
    6:20:54 5/12/2021
    Волшебные открытки Ураза Байрам 13 мая 2021 года от дизайнера и красивые поздравления мусульманам
    1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил
    6:10:15 5/12/2021
    1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил
    Восемь пострадавших при стрельбе в гимназии №175 Казани направят в федеральные центры Москвы
    5:25:12 5/12/2021
    Восемь пострадавших при стрельбе в гимназии №175 Казани направят в федеральные центры Москвы
    Первая подкормка огурцов, томатов, перцев: благоприятные даты в мае 2021
    5:20:54 5/12/2021
    Первая подкормка огурцов, томатов, перцев: благоприятные даты в мае 2021
    Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области
    5:08:32 5/12/2021
    Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области