Шестиклассница погибла, надышавшись парами лака на отдыхе с друзьями под Новосибирском

В Новосибирской области по факту гибели несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, сообщили 12 мая в региональном управлении Следственного комитета.
Следственным отделом по Тогучину СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 13-летней местной жительницы.
Как установило следствие, 11 мая около 23.00 в больницу была экстренно доставлена 13-летняя девочка с признаками отравления парами неустановленного газа. Несмотря на своевременное оказание потерпевшей медицинской помощи, последняя скончалась.
Следователи уже установили лиц из круга ее общения, допрошены родственники, произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", 6-классница надышалась парами лака, когда отдыхала вместе с друзьями. Девочка потеряла сознание, и в себя так и не пришла.