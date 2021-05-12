Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске

6:37:145/12/2021
0

14-летнего обвиняемого суд заключил под стражу. Группе подростков инкриминируют 11 краж, 10 угонов автомобилей и одно разбойное нападенея.

следственный комитет герб
СК завершил расследовать дело банды малолеток

В Новосибирске перед судом предстанет группа подростков, совершившая серию преступлений против собственности. Об этом вечером 12 мая сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех несовершеннолетних, совершавших преступления против собственности на территории столицы Сибири. По данным СК, в совокупности им инкриминируют 11 краж, 10 угонов автомобилей и одно разбойное нападение.

По версии следствия, в 2020 года ранее знакомые три 15-летних и один 14-летний в группе лиц по предварительному сговору, привлекая к участию малолетних, совершали кражи, угоны и разбойное нападение с использованием заточенной отвертки в качестве оружия.

До момента задержания подростки похищали продукты питания из торговых павильонов, фрукты и напитки. Кроме того,  совершили угоны нескольких автомашин у граждан и службы каршеринга.

-В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения в ходе следствия суд по ходатайству следователя заключил под стражу 14-летнего обвиняемого. Остальным фигурантам по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в отношении лиц, не достигших возраста уголовной ответственности следователем собраны и направлены материалы в органы системы профилактики, - рассказали в СК.

Прокурор Железнодорожного района Новосибирска утвердил обвинительное заключение. Дело поступит в суд в ближайшее время.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
разбойугонвороваликаршеринг
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сделают криминальную карьеру?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Шестиклассница погибла, надышавшись парами лака на отдыхе с друзьями под Новосибирском
    6:49:40 5/12/2021
    Шестиклассница погибла, надышавшись парами лака на отдыхе с друзьями под Новосибирском
    Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске
    6:37:14 5/12/2021
    Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске
    Волшебные открытки Ураза Байрам 13 мая 2021 года от дизайнера и красивые поздравления мусульманам
    6:20:54 5/12/2021
    Волшебные открытки Ураза Байрам 13 мая 2021 года от дизайнера и красивые поздравления мусульманам
    1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил
    6:10:15 5/12/2021
    1,5-годовалого мальчика выбросил в окно на пятом этаже сожитель его матери: Ребенок не выжил
    Восемь пострадавших при стрельбе в гимназии №175 Казани направят в федеральные центры Москвы
    5:25:12 5/12/2021
    Восемь пострадавших при стрельбе в гимназии №175 Казани направят в федеральные центры Москвы
    Первая подкормка огурцов, томатов, перцев: благоприятные даты в мае 2021
    5:20:54 5/12/2021
    Первая подкормка огурцов, томатов, перцев: благоприятные даты в мае 2021
    Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области
    5:08:32 5/12/2021
    Медведь убил бизнесмена в лесу Томской области
    Мишустин заявил о создании «санитарного щита» в России
    4:58:41 5/12/2021
    Мишустин заявил о создании «санитарного щита» в России
    Почему пальмовое масло взлетело в цене, велел выяснить Мишустин
    4:57:48 5/12/2021
    Почему пальмовое масло взлетело в цене, велел выяснить Мишустин
    БердскКогда в аптеки Бердска вернут трамадол для онкобольных пациентов, стало известно
    4:43:34 5/12/2021
    Когда в аптеки Бердска вернут трамадол для онкобольных пациентов, стало известно