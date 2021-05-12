Малолетки угоняли машины каршеринга и воровали продукты в Новосибирске

В Новосибирске перед судом предстанет группа подростков, совершившая серию преступлений против собственности. Об этом вечером 12 мая сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех несовершеннолетних, совершавших преступления против собственности на территории столицы Сибири. По данным СК, в совокупности им инкриминируют 11 краж, 10 угонов автомобилей и одно разбойное нападение.
По версии следствия, в 2020 года ранее знакомые три 15-летних и один 14-летний в группе лиц по предварительному сговору, привлекая к участию малолетних, совершали кражи, угоны и разбойное нападение с использованием заточенной отвертки в качестве оружия.
До момента задержания подростки похищали продукты питания из торговых павильонов, фрукты и напитки. Кроме того, совершили угоны нескольких автомашин у граждан и службы каршеринга.
-В связи с нарушением ранее избранной меры пресечения в ходе следствия суд по ходатайству следователя заключил под стражу 14-летнего обвиняемого. Остальным фигурантам по делу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в отношении лиц, не достигших возраста уголовной ответственности следователем собраны и направлены материалы в органы системы профилактики, - рассказали в СК.
Прокурор Железнодорожного района Новосибирска утвердил обвинительное заключение. Дело поступит в суд в ближайшее время.