Самые лучшие даты по лунному календарю на 13-31 мая 2021: для посева, денег, стрижки волос
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Самые лучшие даты по лунному календарю на 13-31 мая 2021: для посева, денег, стрижки волос

11:20:345/12/2021Фото: pixabay
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Куда бы вы ни собирались - на стрижку, на огород или в банк - загляните в лунный календарь - благоприятны ли лунные сутки для того, что вы задумали.

девушка, луна,
В разные дни удачными оказываются разные дела

В зависимости от фазы луны наши дела могут идти в одной сфере хорошо, в другой - плохо. Поэтому прежде чем что-то планировать, всегда рекомендуется сверяться с лунным календарем. Куда бы вы ни собирались - на стрижку, на огород или в банк - загляните в лунный календарь - благоприятны ли лунные сутки для того, что вы задумали.

Самые благоприятные дни в мае для садово-огородных работ: 


  • Томаты — 15, 17, 22-25, 28-29
  • Огурцы — 15, 17, 22-25, 29
  • Лук-севок, чеснок — 15, 17, 24, 25, 28, 29
  • Лук (семена), хрен — 17-19, 22
  • Капуста, спаржа — 16, 17, 22-25
  • Баклажаны, кабачки — 15, 17, 22-25, 28-29
  • Картофель, топинамбур — 16, 17, 22-25, 28-29
  • Горький перец — 15, 17, 24, 25
  • Перец сладкий — 16, 17, 24, 25, 28-29
  • Тыква, бахчевые — 15, 17, 22-25, 28-29
  • Земляника, клубника — 16, 17, 22-24, 28-29
  • Горох, бобы, фасоль — 16, 17, 22-24, 28-29
  • Редис, редька, дайкон – 25, 28-29
  • Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 22- 23, 25, 28-29
  • Зелень — 18-22, 29 

Самые благоприятные дни для покупок и сделок:

22, 25 и 27 мая

Самые благоприятные дни для стрижки волос:

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 29 мая.

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