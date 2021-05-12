Самые лучшие даты по лунному календарю на 13-31 мая 2021: для посева, денег, стрижки волос

В зависимости от фазы луны наши дела могут идти в одной сфере хорошо, в другой - плохо. Поэтому прежде чем что-то планировать, всегда рекомендуется сверяться с лунным календарем. Куда бы вы ни собирались - на стрижку, на огород или в банк - загляните в лунный календарь - благоприятны ли лунные сутки для того, что вы задумали.
Самые благоприятные дни в мае для садово-огородных работ:
- Томаты — 15, 17, 22-25, 28-29
- Огурцы — 15, 17, 22-25, 29
- Лук-севок, чеснок — 15, 17, 24, 25, 28, 29
- Лук (семена), хрен — 17-19, 22
- Капуста, спаржа — 16, 17, 22-25
- Баклажаны, кабачки — 15, 17, 22-25, 28-29
- Картофель, топинамбур — 16, 17, 22-25, 28-29
- Горький перец — 15, 17, 24, 25
- Перец сладкий — 16, 17, 24, 25, 28-29
- Тыква, бахчевые — 15, 17, 22-25, 28-29
- Земляника, клубника — 16, 17, 22-24, 28-29
- Горох, бобы, фасоль — 16, 17, 22-24, 28-29
- Редис, редька, дайкон – 25, 28-29
- Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 22- 23, 25, 28-29
- Зелень — 18-22, 29
Самые благоприятные дни для покупок и сделок:
22, 25 и 27 мая
Самые благоприятные дни для стрижки волос:
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 29 мая.