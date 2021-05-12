"Родители так его любили, все ему покупали": Тетя казанского стрелка не узнала в задержанном своего Ильназа

Тетя Ильназа Галявиева, который 11 мая расстрелял учащихся и учителей в гимназии №175, рассказала о нем и его увлечениях.
По ее словам, племянник всегда был спокойным, тихим. Свободное время любил проводить за компьютером, возился с техникой, ремонтировал ее.
«Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», — поделилась она с НТВ.
Почему парень бросил учебу, она не понимает. До получения диплома специалиста оставалось совсем немного времени, но в апреле его отчислили из колледжа за академическую неуспеваемость. Про допрос тетя сказала, что не сразу смогла признать в парне племянника:
«Мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта. Это не наш Ильназ. Удивительно».
11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой ранее учился, и расстрелял учащихся и преподавателей. В результате бойни погибли 9 человек. Задержанному грозит пожизненное заключение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту массового расстрела, 12 мая озвучил диагноз Галявиева - воспаление головного мозга. Пока он находится в неадекватном состоянии и проводить следственные действия с ним невозможно. Между тем, как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, в среду задержанному предъявят обвинение.