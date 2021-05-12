"Родители так его любили, все ему покупали": Тетя казанского стрелка не узнала в задержанном своего Ильназа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Родители так его любили, все ему покупали": Тетя казанского стрелка не узнала в задержанном своего Ильназа

9:47:545/12/2021Фото: Казань
0

Все свободное время парень проводил с техникой, ремонтировал ее. Компьютер был его основным собеседником. Родственница полагает, что его опоили или он попал в секту.

Казанский стрелок не в себе, считает его тетя. 12 мая похоронили 9 расстрелянных им человек

Тетя Ильназа Галявиева, который 11 мая расстрелял учащихся и учителей в гимназии №175, рассказала о нем и его увлечениях.

По ее словам, племянник всегда был спокойным, тихим. Свободное время любил проводить за компьютером, возился с техникой, ремонтировал ее.

«Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», — поделилась она с НТВ.

Почему парень бросил учебу, она не понимает. До получения диплома специалиста оставалось совсем немного времени, но в апреле его отчислили из колледжа за академическую неуспеваемость. Про допрос тетя сказала, что не сразу смогла признать в парне племянника:
«Мы по телевизору увидели, как он орал, что матери нет, отца нет… Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта. Это не наш Ильназ. Удивительно».

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой ранее учился, и расстрелял учащихся и преподавателей. В результате бойни погибли 9 человек. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Следственный комитет, возбудивший уголовное дело по факту массового расстрела, 12 мая озвучил диагноз Галявиева - воспаление головного мозга. Пока он находится в неадекватном состоянии и проводить следственные действия с ним невозможно. Между тем, как рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко, в среду задержанному предъявят обвинение.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пострадавшиерасстрелтихий подросток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы думаете, у парня с головой что-то или он был под воздействием препаратов?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Когда сажать картофель в мае 2021: подготовка клубней к посадке и наиболее благоприятные даты
    9:36:15 5/12/2021
    Когда сажать картофель в мае 2021: подготовка клубней к посадке и наиболее благоприятные даты
    Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"
    9:25:16 5/12/2021
    Банкротит поселок таун-хаусов под Бердском "Новосибирскэнергосбыт"
    Католические праздники в июне 2021 года: календарь
    9:20:32 5/12/2021
    Католические праздники в июне 2021 года: календарь
    Жадность причиной роста цен на продукты назвал Мишустин
    9:01:23 5/12/2021
    Жадность причиной роста цен на продукты назвал Мишустин
    Спалившему 100 домов поджигателю грозит уголовное наказание в Новосибирской области
    8:39:38 5/12/2021
    Спалившему 100 домов поджигателю грозит уголовное наказание в Новосибирской области
    Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели
    8:20:00 5/12/2021
    Производственный календарь на июнь 2021: праздничные дни и короткие недели
    БердскЗаболевших коронавирусом школьников и взрослых выявили в Бердске за сутки на 12 мая
    8:18:10 5/12/2021
    Заболевших коронавирусом школьников и взрослых выявили в Бердске за сутки на 12 мая
    СК раскрыл диагноз казанского стрелка, убившего 9 человек в школе
    7:58:50 5/12/2021
    СК раскрыл диагноз казанского стрелка, убившего 9 человек в школе
    Губернатор поручил дать почти 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог Новосибирска
    7:31:11 5/12/2021
    Губернатор поручил дать почти 300 млн рублей на текущий ремонт и содержание дорог Новосибирска
    Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны
    7:20:29 5/12/2021
    Высаживаем на огороде 16 и 17 мая 2021: для каких овощей дни благоприятны