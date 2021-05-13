С Днем фрилансера 14 мая: интересные поздравления для работающих в свободном графике
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С Днем фрилансера 14 мая: интересные поздравления для работающих в свободном графике

11:20:175/13/2021Фото: pixabay
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14 мая отмечают свой профессиональный праздник те, кто работает из дома и в своем свободном графике.

День фрилансера открытки

C днем фрилансера поздравляем,
Желаем счастья и любви,
Творить в просторах интернета,
Дела великие свои!

Быть копирайтером не просто,
Но это стоит бурных фраз,
И потому мы вам желаем,
Творить потом, творить сейчас!

***

Чтоб работать в Интернете,
Нужно знать про все на свете!
(Чтоб узнать, чем дышит свет,
Обращайтесь в Интернет).

Кто же в этом помогает?
Всем фрилансер заправляет!
Не строитель и не плотник —
Интернетовский работник!

Он картинки разместит,
Новостями удивит.
Ты — Всемирной сети мастер,
С праздником тебя, фрилансер!

***

День фрилансера сегодня
И что вам нужно пожелать?
Успехов, подвигов в работе,
Ее должны мы восхвалять.

Найдите в ней вы утешенье
И пусть порадует она,
Своим большим вознагражденьем
За труд и доблести ума!

***

Фрилансер, с праздником тебя,
Завидуют тебе друзья.
Тебе ведь самому решать,
Во сколько и когда вставать.

Не надо клянчить выходной,
Уставшим бежать поздно домой.
Сам себе ты начальник и босс,
Желаем, чтоб доход твой очень возрос!

***

День фрилансера настал!
Празднуем, друзья.
Ведь работа в интернете,
Ох, и не легка.

То статью сдать надо в строки,
То перевести,
То проекты за ночь надо
В толк все довести.

Не проста это работа,
Надо все успеть,
На фрилансе то народу,
Что не перечесть.

Так давайте пожелаем,
Мы себе друзья,
Чтоб у нас всё получалось
Ну, как никогда.

Чтоб заказчик был довольным
И всегда наш труд,
Был достойно оцененным
В качестве валют.

Источник: pozdravok.ru

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