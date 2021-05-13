С Днем фрилансера 14 мая: интересные поздравления для работающих в свободном графике

C днем фрилансера поздравляем,
Желаем счастья и любви,
Творить в просторах интернета,
Дела великие свои!
Быть копирайтером не просто,
Но это стоит бурных фраз,
И потому мы вам желаем,
Творить потом, творить сейчас!
***
Чтоб работать в Интернете,
Нужно знать про все на свете!
(Чтоб узнать, чем дышит свет,
Обращайтесь в Интернет).
Кто же в этом помогает?
Всем фрилансер заправляет!
Не строитель и не плотник —
Интернетовский работник!
Он картинки разместит,
Новостями удивит.
Ты — Всемирной сети мастер,
С праздником тебя, фрилансер!
***
День фрилансера сегодня
И что вам нужно пожелать?
Успехов, подвигов в работе,
Ее должны мы восхвалять.
Найдите в ней вы утешенье
И пусть порадует она,
Своим большим вознагражденьем
За труд и доблести ума!
***
Фрилансер, с праздником тебя,
Завидуют тебе друзья.
Тебе ведь самому решать,
Во сколько и когда вставать.
Не надо клянчить выходной,
Уставшим бежать поздно домой.
Сам себе ты начальник и босс,
Желаем, чтоб доход твой очень возрос!
***
День фрилансера настал!
Празднуем, друзья.
Ведь работа в интернете,
Ох, и не легка.
То статью сдать надо в строки,
То перевести,
То проекты за ночь надо
В толк все довести.
Не проста это работа,
Надо все успеть,
На фрилансе то народу,
Что не перечесть.
Так давайте пожелаем,
Мы себе друзья,
Чтоб у нас всё получалось
Ну, как никогда.
Чтоб заказчик был довольным
И всегда наш труд,
Был достойно оцененным
В качестве валют.
Источник: pozdravok.ru