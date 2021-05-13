Новые подробности нападения стрелка на гимназию в Казани: Он расстрелял 8А и убегавших из школы учеников
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Новые подробности нападения стрелка на гимназию в Казани: Он расстрелял 8А и убегавших из школы учеников

11:23:035/13/2021Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
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Когда завыли сирены прибывших на место трагедии силовиков, он положил ружье и вышел с поднятыми руками. Галявиева в ближайшее время этапируют в Москву, где он пройдет обследование у психиатров.

Ильназ Галявиев, подозреваемый в нападении на школу и стрельбе, в результате которых погибли семеро детей и двое взрослых

"Коммерсант" восстановил трагические события 11 мая в 175-й гимназии Казани, где ее бывший выпускник Ильназ Галявиев устроил кровавую бойню. Выяснилось, что около месяца будущий массовый убийца фактически находился вне контроля — агрессивное и неадекватное поведение Ильназа заставило родственников оставить его одного дома и переехать на дачу в пригороде столицы Татарстана.

Быстро было установлено, что преступление, которое совершил Ильназ Галявиев (убийство двух и более лиц общеопасным способом, ч. 2 ст. 105 УК), не было спонтанным. К нападению на гимназию, которую он окончил в 2019 году, злоумышленник мог готовиться месяц. 12 апреля, получив разрешение на приобретение оружия, он через два дня примерно за 30 тыс. рублей купил полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и патроны к нему.

Затем в интернете нашел рецепты приготовления взрывных устройств на основе селитры, которую заказал с доставкой в онлайн-магазине. Из нее он изготовил как минимум две бомбы, начиненные поражающими элементами. Одну оставил в квартире, а со второй отправился в школу. Причем в нее злоумышленник приходил несколько раз, очевидно, на разведку.

В день нападения видеокамеры зафиксировали два его визита. Во время первого, когда Галявиев был без оружия, вахтер его внутрь не пропустила.

Вся подготовка к преступлению была никем не замечена. Колледж, в котором он учился на программиста, Галявиев давно забросил. А родственники, проживавшие с ним, уехали. По некоторым данным, они переехали на дачу из-за неадекватного и агрессивного поведения Ильназа, которое, возможно, было спровоцировано тяжелым заболеванием, выявленным у него врачами в 2020 году. По уточненным данным, речь идет об энцефалопатии головного мозга, при котором дистрофически изменяются его ткани, что приводит к нарушению функций.

11 мая в 9:30 злоумышленник повторно пришел в гимназию с ружьем, заряженным пятью патронами. Остальные были распиханы по карманам разгрузки и в рюкзаке. Молодой человек был в маске с надписью «бог». В своем телеграмм-канале он оставил несколько записей, из которых можно было понять, что  готовится к преступлению, но не предотвратить его, как считают специалисты, потому что информации было крайне мало.

Что известно о стрельбе в школе Казани

Ворвавшись буквально с боем в школу и ранив одного из учителей, Галявиев вскоре привел в действие бомбу, которую заложил у класса английского языка. По предварительным данным, мощность СВУ эксперты оценили в 900 г в тротиловом эквиваленте. К счастью, от взрыва и разлетевшихся по этажу осколков никто не пострадал.

Затем убийца принялся ходить по школе, пытаясь открыть двери классов (их закрыли после обращения по громкой связи администрации) и стреляя в учеников и учителей, которые оказывались у него на виду. Кто-то из них получил ранения, но в одном случае потерпевшим явно повезло — ружье дало осечку, а пока Галявиев перезаряжал Hatsan — время, для того чтобы скрыться от него.

Дойдя в поисках жертв до 3-го этажа (учительская его почему-то не заинтересовала), Галявиев вломился в класс, где занимался 8А.

По предварительным данным, выпустив пять зарядов картечи в учителя и школьников, преступник перезарядил ружье и продолжил стрелять. Затем из окна этого класса он вел огонь по детям, которые, выбравшись из школы, пытались убежать.

Жертвами убийцы стали семь детей и двое учителей. Еще 20 человек получили ранения и травмы, в том числе выпрыгивая из окон.

Как раз в это время включенные сирены предупредили Галявиева о приезде силовиков — вахтер нажала тревожную кнопку, вызвав наряд росгвардейцев. Увидев их из окна, убийца снял с себя разгрузку, оставил ружье и с поднятыми руками вышел к ним. Никому никакого сопротивления он не оказывал.

По данным из СКР, арестованного решением Советского райсуда Казани Галявиева в ближайшее время этапируют в Москву, где он пройдет обследование у психиатров. Следствие также будет вестись в центральном аппарате комитета в столице, однако большинство членов следственной бригады останется в Казани. Им предстоит дать оценку действиям (или бездействию) сотрудников Росгвардии, администрации гимназии и других должностных лиц.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент РФ Владимир Путин назвал трагедию в Казани страшной бедой и варварским преступлением.

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