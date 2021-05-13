Умерла из-за отсутствия лекарства 16-летняя девочка с СМА в Новосибирской области: СК возбудил дело о халатности

В Новосибирской области следователи СК возбудили уголовное дело по сообщению из СМИ о смерти несовершеннолетней из-за отсутствия лекарств. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета 13 мая.
Как рассказали в ведомстве, в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о том, что в Куйбышевском районе скончалась 16-летняя девушка, страдающая спинальной мышечной атрофией (СМА). Ей срочно требовался препарат «Рисдиплам».
Первый отдел по расследованию особо важных дел СК по Новосибирскоц области незамедлительно возбудил уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).
"Предварительно установлено, что несовершеннолетней для лечения болезни требовался лекарственный препарат «Рисдиплам», однако вовремя ей он не был предоставлен. 9 мая 16-летняя девушка с ухудшением состояния здоровья поступила в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончалась", - рассказали региональном СК.
Следователи дадут оценку исполнения обязанностей сотрудниками органов власти и местного самоуправления по обеспечению девочки бесплатным лекарственным препаратом. Выяснят, почему их бездействие повлекло гибель несовершеннолетней. С целью установления причины смерти несовершеннолетней назначена судебно-медицинская экспертиза.