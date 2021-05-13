Мертвой нашли 46-летнюю женщину в ее доме: Знакомый задушил и скрылся в Новосибирске

Следственным комитетом РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщили 13 мая в ведомстве.
28 апреля 2021 года в поселке Посевная Черепановского района была обнаружена убитой 46-летняя женщина. Смерть наступила в результате насильственных действий.
Вскоре в Новосибирске был задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в том, что именно он задушил при помощи веревки свою знакомую, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина также была под воздействием спиртного и между ними произошел конфликт, который мужчина решил завершить таким способом.
После смерти потерпевшей, задержанный скрывался с 28 апреля по 11 мая в областном центре. Мужчина признал вину, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
По информации управления МВД по Новосибирской области, в черепановскую полицию обратилась знакомая убитой, после того, как та перестала отвечать на звонки. По данным полиции, подозреваемый уже имеет судимости за кражу и грабеж.