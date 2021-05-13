Мертвой нашли 46-летнюю женщину в ее доме: Знакомый задушил и скрылся в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мертвой нашли 46-летнюю женщину в ее доме: Знакомый задушил и скрылся в Новосибирске

9:57:035/13/2021Фото: Pixabay
0

По версии следствия, убийством закончилась пьяная ссора с Черепановском районе. Через две недели подозреваемого задержали.

Задержан подозреваемый в смерти женщины в поселке Посевная

Следственным комитетом РФ по Новосибирской области  возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщили 13 мая в ведомстве.

28 апреля 2021 года в поселке Посевная Черепановского района была обнаружена убитой 46-летняя женщина. Смерть наступила в результате насильственных действий.

Вскоре в Новосибирске был задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в том, что именно он задушил при помощи веревки свою знакомую, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина также была под воздействием спиртного и между ними произошел конфликт, который мужчина решил завершить таким способом.

После смерти потерпевшей, задержанный скрывался с 28 апреля по 11 мая в областном центре. Мужчина признал вину, следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

По информации управления МВД по Новосибирской области, в черепановскую полицию обратилась знакомая убитой, после того, как та перестала отвечать на звонки. По данным полиции, подозреваемый уже имеет судимости за кражу и грабеж.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
убийствоудушениеверевкаалкогольное опьянение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас на работе нормальные отношения с коллегами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом
    10:22:06 5/13/2021
    Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    10:01:29 5/13/2021
    Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
    Мертво нашли 46-летнюю женщину в ее доме: Знакомый задушил и скрылся в Новосибирске
    9:57:03 5/13/2021
    Мертво нашли 46-летнюю женщину в ее доме: Знакомый задушил и скрылся в Новосибирске
    О тяжелых раненых казанским стрелком рассказал Мурашко: "Будем з них молиться", заявил Путин
    9:36:10 5/13/2021
    О тяжелых раненых казанским стрелком рассказал Мурашко: "Будем з них молиться", заявил Путин
    День Арафа в 2021 году: 19 июля у мусульман важный день перед праздником Курбан-байрам
    9:20:17 5/13/2021
    День Арафа в 2021 году: 19 июля у мусульман важный день перед праздником Курбан-байрам
    Новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике в Кремле назвали ерундой
    9:00:27 5/13/2021
    Новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике в Кремле назвали ерундой
    Бердск15-летняя школьница угрожала убить себя и свою семью в Бердске
    8:31:57 5/13/2021
    15-летняя школьница угрожала убить себя и свою семью в Бердске
    Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года
    8:20:11 5/13/2021
    Посадка лука, томатов, огурцов и картофеля на растущую луну в мае 2021 года
    Путин наградит учителей, защищавших школьников во время массового расстрела в Казани
    8:09:20 5/13/2021
    Путин наградит учителей, защищавших школьников во время массового расстрела в Казани
    Школьник угрожал повторить казанскую бойню в Благовещенске
    7:45:55 5/13/2021
    Школьник угрожал повторить казанскую бойню в Благовещенске