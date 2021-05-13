Криптомиллиардер Виталик Бутерин пожертвовал Индии $1 млрд на борьбу с коронавирусом

Создатель Ethereum Виталик Бутерин, ставший самым молодым криптомиллиардером мира, пожертвовал более миллиарда долларов фонду борьбы с пандемией India COVID-Cripto Relief и другим организациям. Об этом стало известно из сообщения Forbes.
В результате единственной транзакции Бутериным переведены 50 трлн токенов Shiba Inu (1,2 млрд долларов), также им были переданы данному фонду 500 токенов Ethereum. Стало известно, что молодой человек уже в апреле 2021 года переводил на счета фонда борьбы с коронавирусом порядка 600 тысяч долларов в криптовалютах Ethereum и Maker.
Объем средств, переданных благотворителем, может оказаться намного меньше в результате того, что на фоне передачи криптовалюты ее стоимость упала на 30-60%.
Виталик Бутерин стал самым молодым криптовалютным миллиардером после того, как Ethereum превысил отметку в 3 тысячи долларов. Виталий родился в Коломне, а в настоящее время проживает в Канаде.