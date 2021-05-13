Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
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Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

10:01:295/13/2021Фото: Pixabay
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13 мая для мусульман всего мира наступил праздник разговения, который следует за Рамаданом — месяцем поста и молитв.

Российские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны, которые празднуют второй по значимости праздник — Ураза-байрам. Об этом сообщается 13 мая на сайте Кремля.

«Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.
Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение. Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями», - отметил президент РФ

Целый месяц, начиная с 13 апреля, верующие провели месяц очищения и молитв — Рамадан. К празднику готовятся очень тщательно — наводят в доме порядок, покупают наряды и готовятся к приему гостей.

В сам праздник домашними делами никто не занимается, люди ходят друг к другу в гости и дарят подарки. Также в этот день мусульмане просят друг у друга прощение и проводят день в мире и гармонии.

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