Жительница Нью-Йорка потребовала снять маску у азиатки и ударила ее молотком по голове
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Жительница Нью-Йорка потребовала снять маску у азиатки и ударила ее молотком по голове

11:15:305/13/2021Фото: скриншот видео
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В 16 крупнейших городах Америки преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения выросли на 149% в 2020 году.

На азиатскую женщину напали с молотком на Таймс-сквер

Полиция Нью-Йорка сообщила, что женщина, которая якобы потребовала от двух азиатских женщин снять маски, а затем ударила одну из них молотком, была арестована в среду.

На видеозаписи ужасного противостояния видно, как две жертвы, 31 и 29 лет, гуляют по Адской кухне, когда подозреваемая подошла к ним с молотком.

Затем подозреваемая ударила 31-летнего женщину по голове, в результате чего та получила рваную рану. Согласно NYPD Hate Crimes, она была арестована за нападение, незаконное владение оружием и создание угроз.

The New York Post опознала предполагаемого нападавшего как 37-летнюю бездомную женщину Эбони Джексон.
Неясно, было ли нападение мотивировано расовой почвой или Джексону будут предъявлены обвинения в преступлениях на почве ненависти, но это произошло на фоне всплеска антиазиатского насилия в Нью-Йорке и других частях страны за последний год.

Анализ, проведенный Калифорнийским государственным университетом в Сан-Бернардино, показал, что количество преступлений на почве ненависти против азиатов в прошлом году в Нью-Йорке выросло на 833% , с трех в 2019 году до 28 в 2020 году.

Эта тенденция сохраняется до сих пор в этом году: в первом квартале 2021 года в Нью-Йорке было зарегистрировано 42 преступления на почве ненависти против азиатов, что на 223% больше, чем 13 преступлений, о которых сообщалось в тот период в прошлом году.

В 16 крупнейших городах Америки преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения выросли на 149% в 2020 году.
31-летняя жертва удара молотком сказала ABC7, что она из Тайваня и приехала в Америку в 2019 году для получения степени магистра в Технологическом институте моды, но теперь вернется в свою родную страну, пока не почувствует себя в Нью-Йорке снова в безопасности.

«Моя мама на самом деле сказала мне, пожалуйста, будь осторожна, в Америке происходит много азиатских преступлений», - сказала она новостному агентству.

Источник: foxnews.com

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