Путин стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

В списке номинатов на Нобелевскую премию мира 286 кандидатов. В том числе президент России Владимир Путин. Его предложил академик и писатель Сергей Комков. По его словам, Нобелевский комитет внес российского лидера в список кандидатов.
Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек, передает РИА Новости. Имя нового лауреата объявят 8 октября 2021 года в Осло.
Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В 2020 году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат.
Единственным из россиян, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.