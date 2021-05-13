Путин стал кандидатом на Нобелевскую премию мира
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Путин стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

11:02:495/13/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент РФ уже был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек.

Путин может стать лауреатом Нобелевской премии мира
Путин сделал новое заявление

В списке номинатов на Нобелевскую премию мира 286 кандидатов. В том числе президент России Владимир Путин. Его предложил академик и писатель Сергей Комков. По его словам, Нобелевский комитет внес российского лидера в список кандидатов.

Путин также был в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее номинировали 278 человек, передает РИА Новости. Имя нового лауреата объявят 8 октября 2021 года в Осло.

Премия в этой области присуждается людям и организациям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в дело укрепления мира. В 2020 году ее присудили Всемирной продовольственной программе за усилия в борьбе с голодом. В числе других ее известных лауреатов Нельсон Мандела, Барак Обама, Ясир Арафат.

Единственным из россиян, удостоившихся премии, стал Михаил Горбачев.

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