О тяжелых раненых казанским стрелком рассказал Мурашко: "Будем з них молиться", заявил Путин

На совещании с Владимиром Путиным 13 мая министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил о состоянии пострадавших во врем стрельбы в казанской школе. Напомним, трагедия произошла 11 мая. Стрелок, проникнув в гимназию №175 с оружием, открыл стрельбу. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, 23 получили различные ранения.
По словам Мурашко, казанские медики оперативно оказали помощь помощь пострадавшим. Первые машины скорой помощи прибыли в течение семи минут на место трагедии. Задействовали до 36 машин.
"Было сразу госпитализировано 18 детей и трое взрослых. После мы совместно с коллегами провели обход всех детей, уже находившихся на дому, и родителей. Также была создана психологическая поддержка, «горячая линия». Почти 120 звонков поступило в течение двух дней. Двоих детей позже мы госпитализировали ещё под наблюдение в Казани2, - рассказал глава Минздрава.
По поручению президента врачи вылетели совместно с МЧС, специалистами Министерства здравоохранения в Казань. Привлечено было в общей сложности 26 медицинских работников – это и анестезиологи, и реаниматологи, хирурги, нейрохирурги. По результатам обхода и консилиума всех пациентов - наиболее тяжёлых пятерых детей и троих взрослых, а также маму одной пострадавшей девочки эвакуировали бортом МЧС в шесть клиник Москвы.
"Хочу доложить, что трое детей в наиболее тяжёлом <состоянии> были прооперированы вчера вечером и сегодня ещё в городе Москве. Мы продолжаем хирургические манипуляции, этого требует ситуация. Остальные дети получают плановую терапию в клиниках, состояние их не вызывает опасений сегодня. 15 детей, находившихся в городе Казани, получают терапию, один ребёнок выписан в удовлетворительном состоянии. Все дети, находящиеся в детской больнице, сегодня уже стабилизированы, один ребёнок утром был переведён в общую палату, также отмечается положительная динамика в его самочувствии. Реабилитация начата уже начиная с первых суток, подключены были и психиатры, и психологи, врачи-реабилитологи. Мы планируем после острого периода продолжить реабилитацию каждого пациента в соответствии с диагнозами", - рассказал Мурашко.
Кроме того, он рассказал о планах направить пострадавших детей на отдых и оздоровление "в учреждения федерального уровня". По его словам, сейчас есть все необходимое: лекарственные препараты, медицинские изделия, препараты крови в достаточном количестве. Он напомнил, что в первый же день более тысячи человек обратились на станции переливания крови, сдали добровольно, безвозмездно кровь.
Путин уточнил, сколько человек остаются в тяжелом состоянии. Мурашко назвал троих, но заверил, им проводят необходимые операции.
"Двое детей требуют все-таки нашего тщательного, большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательства хорошо, и его состояние не внушает опасений... Привлечены все ведущие специалисты, имеющие богатый, колоссальный опыт по оказанию помощи именно такой категории пациентов, – это и травматологи, и сосудистые хирурги, и нейрохирурги", - ответил министр здравоохранения.
Президент РФ выразил уверенность, что врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь детей.
"Будем думать об этом и молиться об их выздоровлении", - заявил Владимир Путин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на совещании с членами правительства Владимир Путин предложил наградить казанских учителей, которые защищали своих учеников во время нападения на школу вооруженного студента.