Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире

• День большого бодуна
• День рождения вазелина
• День фрилансера
• День смешных нелепиц
• Пролетье (Проводы весны)
• Праздник Царевококшайской «Мироносицкой» иконы Божией Матери
• День памяти преподобного Герасима Болдинского
• День памяти святого пророка Иеремии
• День вежливости (National Decency Day) - США
• День работы из дома (National Work From Home Day) - Великобритания
• День «Танцуй как цыплёнок» (Dance Like a Chicken Day) - США
• Фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival) - Канада
• День «солнцезащитных очков» (Shades Day) - Великобритания
• День памяти благоверной Тамары (Тамароба) - Грузия
• День «подземной» Америки (National Underground America Day) - США
• Праздник успешных начинаний «Акшая Тритья» (Akshaya Tritiya) - Индия
• День печенья с пахтой (National Buttermilk Biscuit Day) - США
• День провозглашения Декларации о независимости - Израиль
• День инженера - Чили
• День охраны азиатских буйволов (Thai Buffalo Conservation Day) - Таиланд
• День Дилана Томаса (Dylan Thomas Day) - США
• День антитабачной фетвы (Tobacco Fatwa Day) - Иран
• Парашурама Джаянти (Parashurama Jayanti) - Индия
• День независимости (National Holiday) - Парагвай
• День объединения (National Unification Day) - Либерия
• День национального марша «Звёзды и полосы навсегда» (The Stars and Stripes Forever Day) - США
• День Камузу (Kamuzu Day) - Малави
• Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары, Нины
• Еремей Запрягальник (Гулёный день)
Важные события
1692 спуск первого военного корабля на Руси. Этот военный корабль был построен трудами самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка
1783 в правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Украине.
1833 в России издан указ, воспрещавший продажу крепостных с публичного торга.
1905 в Севастополе, к 50–летию героической обороны города, открылась панорама «Оборона Севастополя» художника Ф. А. Рубо.
1911 в Санкт–Петербурге состоялась Вторая международная авиационная неделя.
1914 первый полёт поплавкового варианта самолёта «Илья Муромец» И. И. Сикорского.
1918 — на экраны РСФСР вышел фильм Якова Протазанова «Отец Сергий» с Иваном Мозжухиным в главной роли.
1975 Киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.
1986 в телеобращении М. Горбачёв отрицал серьёзность последствий чернобыльской аварии.
1990 президент СССР Михаил Горбачёв подписал Указ, объявляющий недействительными декларации о независимости Литвы и Эстонии.
2008 футбольный клуб Зенит (Санкт–Петербург) выиграл Кубок УЕФА.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend