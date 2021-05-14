Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректTop Games Online for Freeyandex.com 18+Скрыть объявлениеИздаем книги популярных жанров!booksnonstop.ru 18+Скрыть объявлениеКвартиры на берегу моря в Махмутларyektahomes.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеСеверный полюс с Федором Конюховым!poseidonexpeditions.ru Скрыть объявление

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире

7:40:485/14/2021Фото: Одноклассники
0

Перечень праздников и важных памятных дат России и мира на 14 мая 2021 года.

открытка
14 мая - Пролетье

• День большого бодуна
• День рождения вазелина
• День фрилансера
• День смешных нелепиц
• Пролетье (Проводы весны)
• Праздник Царевококшайской «Мироносицкой» иконы Божией Матери
• День памяти преподобного Герасима Болдинского
• День памяти святого пророка Иеремии
• День вежливости (National Decency Day) - США
• День работы из дома (National Work From Home Day) - Великобритания
• День «Танцуй как цыплёнок» (Dance Like a Chicken Day) - США
• Фестиваль тюльпанов (Canadian Tulip Festival) - Канада
• День «солнцезащитных очков» (Shades Day) - Великобритания
• День памяти благоверной Тамары (Тамароба) - Грузия
• День «подземной» Америки (National Underground America Day) - США
• Праздник успешных начинаний «Акшая Тритья» (Akshaya Tritiya) - Индия
• День печенья с пахтой (National Buttermilk Biscuit Day) - США
• День провозглашения Декларации о независимости - Израиль
• День инженера - Чили
• День охраны азиатских буйволов (Thai Buffalo Conservation Day) - Таиланд
• День Дилана Томаса (Dylan Thomas Day) - США
• День антитабачной фетвы (Tobacco Fatwa Day) - Иран
• Парашурама Джаянти (Parashurama Jayanti) - Индия
• День независимости (National Holiday) - Парагвай
• День объединения (National Unification Day) - Либерия
• День национального марша «Звёзды и полосы навсегда» (The Stars and Stripes Forever Day) - США
• День Камузу (Kamuzu Day) - Малави
• Именины у Пафнутия, Ефима, Игната, Макара, Тамары, Нины
• Еремей Запрягальник (Гулёный день)

Важные события

1692 спуск первого военного корабля на Руси. Этот военный корабль был построен трудами самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка
1783 в правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Украине.
1833 в России издан указ, воспрещавший продажу крепостных с публичного торга.
1905 в Севастополе, к 50–летию героической обороны города, открылась панорама «Оборона Севастополя» художника Ф. А. Рубо.
1911 в Санкт–Петербурге состоялась Вторая международная авиационная неделя.
1914 первый полёт поплавкового варианта самолёта «Илья Муромец» И. И. Сикорского.
1918 — на экраны РСФСР вышел фильм Якова Протазанова «Отец Сергий» с Иваном Мозжухиным в главной роли.
1975 Киевское «Динамо» впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.
1986 в телеобращении М. Горбачёв отрицал серьёзность последствий чернобыльской аварии.
1990 президент СССР Михаил Горбачёв подписал Указ, объявляющий недействительными декларации о независимости Литвы и Эстонии.
2008 футбольный клуб Зенит (Санкт–Петербург) выиграл Кубок УЕФА.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником! Какой отметите?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
    7:40:48 5/14/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
    6:30:20 5/14/2021
    Погода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
    14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам
    6:00:51 5/14/2021
    14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам
    БердскПик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
    5:00:30 5/14/2021
    Пик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
    Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года
    4:00:29 5/14/2021
    Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года
    Почему пилотам нельзя носить бороду?
    3:00:37 5/14/2021
    Почему пилотам нельзя носить бороду?
    Почему умер Цой?
    2:00:57 5/14/2021
    Почему умер Цой?
    Шавуот – 2021: еврейский праздник 17-18 мая, традиции и запреты дня
    1:00:18 5/14/2021
    Шавуот – 2021: еврейский праздник 17-18 мая, традиции и запреты дня
    Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы, рассказало правительство
    12:30:47 5/14/2021
    Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы, рассказало правительство
    Обвиненный в убийстве 13-летней чирлидерши подросток поделился селфи в Snapchat из полицейской машины
    11:56:07 5/13/2021
    Обвиненный в убийстве 13-летней чирлидерши подросток поделился селфи в Snapchat из полицейской машины