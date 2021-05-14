Какой сегодня церковный праздник 14 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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14.05
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Какой сегодня церковный праздник 14 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:005/14/2021Фото: pxhere
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Если сегодня растущая луна. то посевы разрешались, если убывающая - в огород и в поле не ходили.

церковь
Сегодня можно есть рыбные блюда

Православные праздники 14 мая

Пророка Иеремии
Преподобного Пафнутия Боровского, игумена
Священномученика Макария, митрополита Киевского
Благоверной Тамары, царицы Грузинской
Преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия, Акакия

Народные праздники


Еремей Запрягальник

В этот народный праздник чтится память пророка Иеремии.

На Руси в этот срок начинали пахать и засевать поля. Работники просили у Иеремии сил и выдержки для себя и лошадей. Благоприятной приметой считалось сеять на растущую луну. Полнолуние было подходящим временем для посева ржи и пшеницы.

Также в этот день приветствуют стрижей. Для них готовят угощения: хлебные крошки и семена.

Плохой приметой считается одалживать зерно для посева – урожай будет бедным.

Роса вечером предвещает хорошую погоду на следующий день.

Приметы


  • Если этот день хороший, то урожай убирать в сухой день.
  • Если в этот день непогода – ждите суровую холодную зиму.
  • Лунная ночь – к заморозкам.
  • Теплый вечер и тихая звездная ночь – к ветреному сухому лету.
  • Если восход был ясным – то и лето ясным будет.

Источник: my-calend

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