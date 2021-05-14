Пик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам

Магнитная буря — это хаотические изменения в магнитном поле Земли в результате попадания в атмосферу нашей планеты потоков заряженных частиц — солнечного ветра. Выбросы заряженных частиц происходят с поверхности Солнца после образования так называемых солнечных пятен. Размер солнечных пятен может в несколько раз превосходить Землю, и они всегда темнее, потому что их температура ниже окружающей поверхности Солнца. Солнечное пятно может иметь температуру вблизи 3700°C. Это кажется много, но температура фотосферы Солнца составляет приблизительно 5500°C. С поверхности пятна в космическое пространство и вырывается поток заряженных частиц. Солнечный ветер «дует» во все стороны космоса, в том числе и в сторону Земли. 7 мая 2021 года на нашей звезд Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца была зафиксирована максимальная вспышка, в результате которой произошел мощный выброс солнечного ветра.
Сегодня, 14 мая 2021 года, на нашей планете прогремит мощнейшая магнитная буря. В течение дня специалисты прогнозируют колебания магнитного поля Земли силой до 6-7 баллов. Это третий день магнитного шторма, сложное время для метеопатов — людей, кто чутко реагирует на изменение внешних природных условий. Магнитная буря также заметно влияет на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, на неокрепшую психику детей и подростков.
Как воздействует магнитный шторм на жителей Земли:
- Возможны резкие скачки давления, главная задача гипертоников — контролировать артериальное давление и не допустить инсульта;
- основная мишень магнитного шторма — сердце, возрастает риск инфаркта;
- возможны затруднения в дыхании, сильные приступы удушья у астматиков, всегда имейте лекарства под рукой;
- часто наблюдаются боли в суставах и позвоночнике;
- возможна головная боль и приступы мигрени, головокружения и обмороки;
- часто происходят нервные срывы, возможна как полная апатия, так и неконтролируемые приступы агрессивности.
14 мая ближе к ночи сила удара магнитной бури слегка ослабнет, но 15 мая «качка» магнитного поля Земли вновь усилится, поэтому постарайтесь в моменты затихания колебаний магнитосферы планеты больше отдыхать, запланируйте на вечер пятницы прогулку в парк, в лес или на море. Свежий воздух и природа — лучшее лекарство при мощном геомагнитном шторме.
Как облегчить метеопатам воздействие магнитной бури на организм:
- не перегружайте организм, находите время для отдыха, чередуйте работу и минуты покоя, не переедайте, не занимайтесь тяжелым физическим трудом и интенсивными умственными занятиями, высыпайтесь, соблюдайте режим дня, ложитесь спать до полуночи;
- не участвуйте в скандалах и ссорах, уходите, не выясняйте отношения, возможно ваш собеседник — метеопат, и он не контролирует свои поступки, уделите время детям, расспросите их, что их волнует и тревожит.
Как переживают бурю наши читатели:
Инна Валентиновна, 48 лет:
- Болит весь организм, плохо сплю, болит голова. Часто прыгает давление, звенит в ушах.
Виктор Сергеевич, 64 года:
- Давление растет, не помогают таблетки, сердце давит и болит. При ходьбе теряю равновесие, кружится голова.
Светлана Ивановна, 56 лет:
- Нет сна, ночью думаю всякие мысли бестолковые, плачу, пью успокоительное. Голова болит весь день. Дети советуют обратиться к психиатру, буря проходит — и всё нормально.