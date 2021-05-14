Пик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам

5:00:305/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

Постарайтесь в моменты затихания колебаний магнитосферы планеты больше отдыхать, запланируйте на вечер пятницы прогулку в парк, в лес или на море.

солнце
14 мая 2021 года продолжается мощный геомагнитный шторм

Магнитная буря — это хаотические изменения в магнитном поле Земли в результате попадания в атмосферу нашей планеты потоков заряженных частиц — солнечного ветра. Выбросы заряженных частиц происходят с поверхности Солнца после образования так называемых солнечных пятен. Размер солнечных пятен может в несколько раз превосходить Землю, и они всегда темнее, потому что их температура ниже окружающей поверхности Солнца. Солнечное пятно может иметь температуру вблизи 3700°C. Это кажется много, но температура фотосферы Солнца составляет приблизительно 5500°C. С поверхности пятна в космическое пространство и вырывается поток заряженных частиц. Солнечный ветер «дует» во все стороны космоса, в том числе и в сторону Земли. 7 мая 2021 года на нашей звезд Лабораторией рентгеновской астрономии Солнца была зафиксирована максимальная вспышка, в результате которой произошел мощный выброс солнечного ветра.

Сегодня, 14 мая 2021 года, на нашей планете прогремит мощнейшая магнитная буря. В течение дня специалисты прогнозируют колебания магнитного поля Земли силой до 6-7 баллов. Это третий день магнитного шторма, сложное время для метеопатов — людей, кто чутко реагирует на изменение внешних природных условий. Магнитная буря также заметно влияет на самочувствие людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, на неокрепшую психику детей и подростков.

Как воздействует магнитный шторм на жителей Земли:
- Возможны резкие скачки давления, главная задача гипертоников — контролировать артериальное давление и не допустить инсульта;
- основная мишень магнитного шторма — сердце, возрастает риск инфаркта;
- возможны затруднения в дыхании, сильные приступы удушья у астматиков, всегда имейте лекарства под рукой;
- часто наблюдаются боли в суставах и позвоночнике;
- возможна головная боль и приступы мигрени, головокружения и обмороки;
- часто происходят нервные срывы, возможна как полная апатия, так и неконтролируемые приступы агрессивности.

14 мая ближе к ночи сила удара магнитной бури слегка ослабнет, но 15 мая «качка» магнитного поля Земли вновь усилится, поэтому постарайтесь в моменты затихания колебаний магнитосферы планеты больше отдыхать, запланируйте на вечер пятницы прогулку в парк, в лес или на море. Свежий воздух и природа — лучшее лекарство при мощном геомагнитном шторме.

Как облегчить метеопатам воздействие магнитной бури на организм:
- не перегружайте организм, находите время для отдыха, чередуйте работу и минуты покоя, не переедайте, не занимайтесь тяжелым физическим трудом и интенсивными умственными занятиями, высыпайтесь, соблюдайте режим дня, ложитесь спать до полуночи;
- не участвуйте в скандалах и ссорах, уходите, не выясняйте отношения, возможно ваш собеседник — метеопат, и он не контролирует свои поступки, уделите время детям, расспросите их, что их волнует и тревожит.

Как переживают бурю наши читатели:
Инна Валентиновна, 48 лет:
- Болит весь организм, плохо сплю, болит голова. Часто прыгает давление, звенит в ушах.
Виктор Сергеевич, 64 года:
- Давление растет, не помогают таблетки, сердце давит и болит. При ходьбе теряю равновесие, кружится голова.
Светлана Ивановна, 56 лет:
- Нет сна, ночью думаю всякие мысли бестолковые, плачу, пью успокоительное. Голова болит весь день. Дети советуют обратиться к психиатру, буря проходит — и всё нормально.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
магнитная буряметеопатыгеомагнитный шторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы себя чувствуете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
    5:00:30 5/14/2021
    Пик шестидневного геоудара 14 мая 2021 года на Земле: Как легче пережить магнитную бурю метеопатам
    Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года
    4:00:29 5/14/2021
    Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года
    Почему пилотам нельзя носить бороду?
    3:00:37 5/14/2021
    Почему пилотам нельзя носить бороду?
    Почему умер Цой?
    2:00:57 5/14/2021
    Почему умер Цой?
    Шавуот – 2021: еврейский праздник 17-18 мая, традиции и запреты дня
    1:00:18 5/14/2021
    Шавуот – 2021: еврейский праздник 17-18 мая, традиции и запреты дня
    Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы, рассказало правительство
    12:30:47 5/14/2021
    Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы, рассказало правительство
    Обвиненный в убийстве 13-летней чирлидерши подросток поделился селфи в Snapchat из полицейской машины
    11:56:07 5/13/2021
    Обвиненный в убийстве 13-летней чирлидерши подросток поделился селфи в Snapchat из полицейской машины
    NASA: смотрите видео Красной планеты - Марса
    11:30:56 5/13/2021
    NASA: смотрите видео Красной планеты - Марса
    Почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались в первый раз 16 лет назад
    11:29:15 5/13/2021
    Почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались в первый раз 16 лет назад
    Новые подробности нападения стрелка на гимназию в Казани: Он расстрелял 8А и убегавших из школы учеников
    11:23:03 5/13/2021
    Новые подробности нападения стрелка на гимназию в Казани: Он расстрелял 8А и убегавших из школы учеников