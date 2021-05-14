Почему пилотам нельзя носить бороду?

Образ пилота зачастую безупречен. Такому человеку не страшно доверить жизнь во время полёта. Профессионализм, прекрасно сидящая форма, широкая улыбка, аккуратная причёска и гладко выбритое лицо. Для последнего есть несколько причин, и не все они связаны с дресс-кодом авиакомпании.
В России привычку гладко бриться воспитывают с первого курса лётных учебных заведений. Будущих пилотов не допускают до занятий, если их лицо украшает даже лёгкая щетина. Попасть на лекцию или семинар можно, только гладко выбрившись. На это провинившимся дают 15 минут. Задачка нелёгкая, но выполнимая: студенческие общежития расположены недалеко.
Причина 1: безопасность
Что бы ни случилось, пилот обязан быть в строю, ведь от его состояния зависят жизни сотни людей в салоне. В случае разгерметизации – нарушения целостности корпуса самолёта, пассажиры автоматически получают кислородные маски. Их важно надеть, чтобы уберечься от кислородного голодания. Аналогичная маска достаётся пилоту. Пассажирам рекомендуется придерживать свои маски. Пилот такой возможности не имеет, его руки заняты управлением самолётом.
Гладко выбритое лицо позволяет маске герметично «присосаться» к коже и не дать ей упасть. Запас кислорода рассчитан примерно на 15-20 минут. Пилоту хватит этого времени, чтобы снизить самолёт на безопасную высоту или начать вынужденную посадку.
Кислородные маски используются не только в критических ситуациях. Если полёт долгий, пилоту рекомендуется надевать маску каждые 2 часа на 10 минут. Кислород помогает взбодриться, улучшает внимание и концентрацию пилота.
Военные лётчики тоже избавляются от растительности на лице. Риск возгорания или разгерметизации в их самолётах выше, чем в пассажирских. Лицо всегда должно быть готово к кислородной маске или противогазу.
Причина 2: психология
Некоторые кислородные маски современности хорошо фиксируются на лице вне зависимости от растительности. Но большинство авиакомпаний не торопятся допускать небритых пилотов до управления. И причина этому психологическая.
Масштабное исследование начало двухтысячных показало, что бородатые люди вызывают меньше доверия у других. А имидж пилота должен ассоциироваться у пассажиров с безопасностью. Особенно если перелёт занимает долгие часы, и есть риск попасть в грозовое облако или в состояние турбулентности.
Исключения из правил
Увидеть аккуратные усы и бородки можно увидеть у пилотов арабских и африканских авиакомпаний. Перед полётом безопасность такой растительности тщательно проверяется. Не допустить к управлению самолётом могут, если борода неухоженная или превышает определённую длину.
Отстоять свою бороду в суде пытался сотрудник корейской авиакомпании Asian Airlines. Из-за небритости его два месяца не допускали до управления самолётом. Первое решение суда было в пользу авиакомпании, но апелляция позволила пилоту компенсировать денежный ущерб за вынужденный простой.