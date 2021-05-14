14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам
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14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам

6:00:515/14/2021Фото: azbyka.ru
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14 мая отмечается национальный грузинский праздник. День поминовения святой благоверной царицы Тамары — Тамароба.

Благоверная Тама́ра Грузинская, царица

Чистая ты Тамарочка душа
Всегда собою хороша.
И в этот праздничное веселье
Дарю тебе я поздравление.
Пусть сбудутся твои мечты,
Ведь заслужила это ты.
Любви, здоровья, больше ласки,
Чтоб ты жила как-будто в сказке.
Чтоб все открыты были двери
В твоей блистающей карьере.
Скажу от всех и от себя,
С днем ангела красавица тебя.

***

Тамара, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***
Тамара – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!
Будь счастливой в день рожденья,
Про друзей не забывай!
А от жизни вдохновенье
И успехи получай!

***

Как говорит старинное преданье,
Тамара - дама царственных кровей:
Осанка, речь, манеры, воспитанье –
Всё величаво и прекрасно в ней!
Тамара, словно драгоценный камень,
Нуждается в оправе золотой.
Судьба, осыпь Тамарочку дарами,
Она достойна права быть звездой!

Источник: azbyka.ru, pozdravik.ru

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