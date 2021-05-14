Эти три знака зодиака полюбят вас после майского новолуния в Тельце 2021 года

Новолуние - прекрасное время для начала новой жизни, и когда это происходит в знаке Тельца, которым правит Венера, планета любви и красоты, в любовном отделе происходят удивительные вещи.
Энергия новолуния длится долго. Фактически, первые три дня перед фазой новолуния и три дня после ее пика чрезвычайно важны для того, чтобы задать намерения и спросить Вселенную о том, чего вы хотите, пишет yourtango.com.
Итак, у вас есть время до 15 мая, чтобы воплотить в жизнь свои мечты о длительной любви, но на срок до трех месяцев Новолуние в Тельце принесет любовь трем конкретным знакам зодиака.
Три знака зодиака полюбят друг друга после Новолуния в Тельце.Удача в любви легче всего дается Тельцам, Весам и Скорпионам после Новолуния в Тельце 2021 года.
В 2021 году новолуние в Тельце будет мощным, и если мы хотим понять, как это повлияет на нас, мы должны рассмотреть, что на самом деле означает понятие «новолуние». Каковы некоторые астрологические подробности?
Итак, у нас есть Марс в Раке в секстиле с Ураном в Тельце, у нас есть Солнце / Луна в Тельце в секстиле с Нептуном в Рыбах, в соединении с Черной Луной Лилит , И у нас есть Меркурий в Близнецах в трине с Сатурном в Водолее, в соединении с Северным Узлом.
Новолуние луны вы не видите в небе , это означает , что нет полумесяца, нет половины, нет полного ... это «темная» луна и темнота представляет творческий вакуум, поэтому мы склонны делать большинство наши молитвы, желания, намерения и концептуальные представления примерно в это время.
Это время, когда у нас возникают большие идеи - мы ничего не можем с этим поделать. Луна подталкивает нас , и мы идем туда, куда ведет нас ее вдохновение.
Теперь, с Новолунием в Тельце, мы наблюдаем массовую инъекцию любви в нашу жизнь ... и это такая любовь, которая не принимает отрицательный ответ (спасибо, Телец).
Итак, если вы думали, что все кончено, подумайте еще раз - вы можете быть в очереди на новый выстрел в любви после Новолуния в Тельце.
Хотя это можно легко применить ко всем знакам, есть три, которые особенно выделяются, и эти знаки гороскопа ...
Вот как эти три знака зодиака полюбят друг друга после Новолуния в Тельце 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Интересный размах, Телец: у вас есть Луна и Солнце в вашем 1-м доме - новых начинаний предостаточно. То, что вы видите, - это улучшение ваших дружеских отношений и романтических увлечений.
Если вы лично не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы подойти к тарелке и получить любовь, которую вы заслуживаете, вы можете подумать о том, что - из-за этого перехода - вы почти гарантированно будете удовлетворены, влюблены. - и в дружбе.
В данный момент вы в центре внимания, и поскольку это внимание примерно на 100% положительное, вы собираетесь привлечь к себе нужных людей - то есть людей, которых вы можете любить. Что касается поиска этого особенного номера один, вы находитесь в растре, и это МОЖЕТ произойти, если вы остаетесь открытыми.
Бонус: ваше здоровье и самочувствие в хорошей форме, и это добавляет вашей привлекательности.
Другими словами, выставляйте напоказ свою привлекательную внешность и знайте, что то, что в вас хорошо, - это не просто кожа: это ваше сердце, Телец. Новолуние заставит вас казаться неотразимой. Вторник будет для вас заметно сексуальным днем - не таким уж плохим!
Весы (23 сентября - 22 октября)У вас есть Луна и Солнце в вашем 8-м доме, еще одна область для новых начинаний, но есть новые новые начинания, которые закончатся выполнением обязательств , поэтому, с точки зрения любви и романтики, вы, возможно, смотрите ... предложение руки и сердца. , или какое-то проявление верности и преданности во время Новолуния.
На самом деле это очень хорошее время для того, чтобы укрепить некоторые из ваших «открытых» отношений, и правда в том, что Весы, вам намного лучше, когда вы остепнетесь.
Вы наслаждаетесь безопасностью длительных, преданных отношений, и это то, что должно произойти для вас на этой неделе. И хотя вас также легко напугать, когда дело доходит до обязательств, вы действительно жаждете идеи успокоиться и больше не беспокоиться или ссориться.
Новолуние вас прикрыло, и самое приятное то, что человек в вашей жизни, который внезапно станет номером один, также является трудолюбивым и умным мыслителем.
С открытым сердцем, Весы, вы сможете на этой неделе поработать над тем, что позже назовете «любовью всей своей жизни». Уф, хорошая штука!
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Привет, интим. Да, вы меня правильно прочитали. У вас есть Луна и Солнце в вашем 7-м доме, что напрямую связано с вашей романтической жизнью, вашей харизмой и вашей способностью любить. Что любопытно в том, как это должно закончиться, так это то, что все это станет сюрпризом.
Вы ничего не имеете в виду - вы определенно не думали о Новолунии или новой любви - и все же вы собираетесь встретить - или снова встретиться - с кем-то, кто будет настолько привлекательным для вас, что вы интересно, что есть у этого человека, что превращает вас в кашу.
Вот что принесет вам Новолуние; беззаботная влюбленность в кого-то, кто может поставить вас на колени - место, к которому вы обычно не привыкли, хотя в конечном итоге вам это может понравиться, по крайней мере, какое-то время.
На этой неделе ждите удивительных шаров, которые взорвут двери воображения и позволят вам почувствовать, что на самой Луне вы переживаете внетелесный опыт.
Ваш ум настолько обширен и открыт, что, встретив подходящего человека для любви и романтики, вы попадаете в совершенно новый мир чистого потенциала. И это то, что вот-вот произойдет с вами благодаря великолепной тьме Новолуния в Тельце.