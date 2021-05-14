Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы, рассказало правительство
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Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы, рассказало правительство

12:30:475/14/2021Фото: pixabay.com
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Проекты благоустройства в Южном Медведкове, Алтуфьевском и Северном согласованы с местными жителями.

Как благоустроят районы на северо-востоке Москвы

Изменения коснутся районов Южное Медведково, Алтуфьевский и Северный.

В 2021 году по программе «Мой район» благоустроят более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий. О том, какие изменения произойдут на северо-востоке Москвы, Сергей Собянин написал в своем блоге.

«В Южном Медведкове приведем в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде (дом 10) и прилегающую территорию, на которой расположено пять школ и детских садов», — отметил Мэр Москвы.

На стадионе отремонтируют футбольное поле и хоккейную коробку. Специалисты обустроят площадки для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Кроме того, появятся полоса препятствий и спортивные тренажеры. Высадят три тысячи деревьев и кустарников.

Около стадиона разместят современные детские и спортивные площадки, обустроят пешеходные дорожки и установят скамейки для отдыха.

Также в Южном Медведкове благоустроят территорию вокруг загса, расположенного по адресу: улица Молодцова, дом 1а. Площадь перед входом украсят арт-объект в форме полуколец и 12 ярких энергосберегающих светильников. Специалисты разобьют цветники и газоны, высадят деревья и кустарники.

В Алтуфьевском районе благоустроят сквер рядом с недавно реконструированным кинотеатром «Марс». Там создадут большую спортивную зону с тренажерами, площадками для стритбола и других игр с мячом. Возле пруда появится комфортная зона отдыха у воды. Также откроется сцена и появится зона тихого отдыха.

Главным украшением сквера станет скульптура «Солнечная система» с лунными качелями.

Два проекта реализуют в районе Северный. На 3-й Северной линии благоустроят парк, а на 6-й Северной линии приведут в порядок территорию возле библиотеки № 65 имени М.М. Пришвина.

«Здесь появятся читальный зал под открытым небом, сцена, детская площадка, арт-объекты и много зелени», — добавил Сергей Собянин.

Проекты благоустройства в Южном Медведкове, Алтуфьевском и Северном согласованы с местными жителями.

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благоустройствомосквасеверо-восток Москвы
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